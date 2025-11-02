ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Tormentas, viento y máximas arriba de los 25 °C: el pronóstico semanal para el Alto Valle

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una semana con lluvias y tormentas. Se esperan también ráfagas de viento en algunos momentos.

Redacción

Por Redacción

A partir del lunes 7 de julio empiezan las vacaciones en Neuquén. Foto: Archivo (Matías Subat)

A partir del lunes 7 de julio empiezan las vacaciones en Neuquén. Foto: Archivo (Matías Subat)

Una semana de variabilidad climática se anticipa para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Jornadas con cielos nublados se alternarán con momentos de sol, acompañadas por la inestabilidad de posibles precipitaciones. El viento también tendrá su protagonismo a lo largo de los días.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimentará un cambio en las condiciones. Las temperaturas se mantendrán templadas, aunque con marcadas oscilaciones entre las máximas y mínimas. Se recomienda estar atento a las actualizaciones.

Día a día, el pronóstico detallado para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

  • Lunes 3: cielo nublado durante toda la jornada. La probabilidad de lluvias oscilará entre el 10% y 40%, principalmente hacia la tarde y noche. La temperatura máxima alcanzará los 25°C, con una mínima de 12°C.
  • Martes 4: la probabilidad de precipitación será nula, ofreciendo una jornada más seca. Sin embargo, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 Km/h, especialmente durante la mañana. La máxima será de 25°C y la mínima de 13°C.
  • Miércoles 5: El cielo estará ligeramente nublado, pero las chances de lluvia aumentan entre el 40% y 70%. Las tormentas podrían presentarse en la mañana y noche, con vientos moderados. La temperatura mínima descenderá a 8°C, con una máxima de 25°C.
  • Jueves 6: cielo nublado y probabilidad de tormentas. Se mantiene una chance de precipitación de entre el 10% y 40%, con ráfagas de viento entre 42 y 50 Km/h. Estas condiciones adversas serán más notorias en la mañana y noche. Las temperaturas rondarán los 12°C de mínima y 25°C de máxima.
  • Viernes 7: cielo ligeramente nublado y una mejora general. La probabilidad de precipitación es muy baja, prácticamente nula para esta jornada. El viento soplará del sudoeste con velocidades entre 23 y 31 Km/h. Las temperaturas estarán entre los 11°C de mínima y 23°C de máxima, según el SMN.

Se recomienda a los habitantes del Alto Valle de Neuquén y Río Negro tomar precauciones ante las variaciones climáticas. Estar atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional será clave para planificar las actividades diarias. La semana finalizará con condiciones más estables.


Temas

Alto Valle

Cipolletti

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Roca

Tormentas

Viento

Una semana de variabilidad climática se anticipa para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Jornadas con cielos nublados se alternarán con momentos de sol, acompañadas por la inestabilidad de posibles precipitaciones. El viento también tendrá su protagonismo a lo largo de los días.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios