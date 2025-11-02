Tormentas, viento y máximas arriba de los 25 °C: el pronóstico semanal para el Alto Valle

Una semana de variabilidad climática se anticipa para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Jornadas con cielos nublados se alternarán con momentos de sol, acompañadas por la inestabilidad de posibles precipitaciones. El viento también tendrá su protagonismo a lo largo de los días.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimentará un cambio en las condiciones. Las temperaturas se mantendrán templadas, aunque con marcadas oscilaciones entre las máximas y mínimas. Se recomienda estar atento a las actualizaciones.

Día a día, el pronóstico detallado para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Lunes 3: cielo nublado durante toda la jornada. La probabilidad de lluvias oscilará entre el 10% y 40%, principalmente hacia la tarde y noche. La temperatura máxima alcanzará los 25°C, con una mínima de 12°C.

Martes 4: la probabilidad de precipitación será nula, ofreciendo una jornada más seca. Sin embargo, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 Km/h, especialmente durante la mañana. La máxima será de 25°C y la mínima de 13°C.

Miércoles 5: El cielo estará ligeramente nublado, pero las chances de lluvia aumentan entre el 40% y 70%. Las tormentas podrían presentarse en la mañana y noche, con vientos moderados. La temperatura mínima descenderá a 8°C, con una máxima de 25°C.

Jueves 6: cielo nublado y probabilidad de tormentas. Se mantiene una chance de precipitación de entre el 10% y 40%, con ráfagas de viento entre 42 y 50 Km/h. Estas condiciones adversas serán más notorias en la mañana y noche. Las temperaturas rondarán los 12°C de mínima y 25°C de máxima.

Viernes 7: cielo ligeramente nublado y una mejora general. La probabilidad de precipitación es muy baja, prácticamente nula para esta jornada. El viento soplará del sudoeste con velocidades entre 23 y 31 Km/h. Las temperaturas estarán entre los 11°C de mínima y 23°C de máxima, según el SMN.

Se recomienda a los habitantes del Alto Valle de Neuquén y Río Negro tomar precauciones ante las variaciones climáticas. Estar atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional será clave para planificar las actividades diarias. La semana finalizará con condiciones más estables.