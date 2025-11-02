Cielos parcialmente nublados y temperaturas agradables: así será el lunes en Neuquén y Río Negro

Este lunes, Neuquén y Río Negro comienzan la semana con jornadas mayormente agradables y temperaturas cálidas, ideales para actividades al aire libre. Los cielos se presentarán despejados o parcialmente nublados en la mayor parte de las localidades, mientras que los vientos soplarán de manera débil, así lo informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Según la AIC, se esperan períodos de inestabilidad durante la semana, con nubosidad variable y algunas lluvias o tormentas dispersas en distintos sectores de ambas provincias, especialmente hacia la tarde y noche.

En la zona de la cordillera neuquina y rionegrina, se mantendrá el tiempo bueno, con cielos despejados y temperaturas frescas por la mañana. No obstante, no se descartan episodios breves de inestabilidad durante la semana, que podrían generar lluvias aisladas o tormentas pasajeras en sectores de montaña.

Neuquén: lunes con cielo cubierto y leve descenso de temperaturas

Este lunes Neuquén se presenta con un cielo mayormente cubierto durante el día, que hacia la noche se irá tornando parcialmente nublado. La jornada se mantiene dentro de temperaturas agradables durante el día, aunque con un descenso nocturno que podría sentirse más fresco.

Se espera que la temperatura máxima alcance los 26ºC, similar a la registrada el domingo, mientras que la mínima descenderá hasta los 9ºC por la noche.

Los vientos soplarán desde el sureste a 17 km/h durante la jornada, con ráfagas de hasta 17 km/h, intensificándose por la noche a 28 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 49 km/h.

Roca y Cipolletti: lunes con jornada inestable y viento moderado

Para este lunes Roca y Cipolletti presentan un día inestable, con nubosidad variable que se mantendrá mayormente cubierta durante la jornada y por la noche.

Las temperaturas se mantienen agradables durante el día, con una máxima de 25 ºC, mientras que la mínima descenderá a 8 ºC durante la noche, similar a la registrada el domingo.

En cuanto al viento, soplará desde el este-sudeste a 17 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar 52 km/h por la noche, generando sensación de frescura en las actividades al aire libre.

Las grutas: lunes con cielo cubierto y vientos moderados

Las Grutas tendrá un día con cielo cubierto este lunes, mientras que hacia la noche permanecerá mayormente cubierto. Las condiciones son estables pero con cierta sensación de frescura debido al viento.

La temperatura máxima alcanzará los 23 ºC, mientras que la mínima se mantendrá en 10 ºC durante la noche, similar a la registrada el domingo.

Los vientos soplarán desde el este a 22 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 31 km/h, y se mantendrán por la noche a 25 km/h, con ráfagas de 36 km/h.

Viedma: temperaturas agradables y ráfagas de viento

Este lunes Viedma presentará un día con cielo cubierto, que se mantendrá así durante la noche. Las condiciones indican una jornada estable, con viento moderado que podría sentirse especialmente por la tarde y noche.

La temperatura máxima alcanzará los 24 ºC, mientras que la mínima descenderá hasta los 6 ºC durante la noche, registrando un leve ascenso respecto al domingo.

Los vientos soplarán desde el noreste a 23 km/h durante todo el día, con ráfagas que podrían llegar a 46 km/h por la noche.