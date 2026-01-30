Viernes de alerta en el Alto Valle: calor extremo, tormenta, viento y hasta granizo, ¿cuáles son las horas más complicadas?

Luego de un jueves de intenso calor, el pronóstico del tiempo adelantó temperaturas similares para este viernes 30 de enero de 2026. Será un día con clima ideal para disfrutar al aire libre en zonas balnearias o en la pileta, eso si llevate protector porque el sol va a pegar fuerte.

El termómetro vuelve a elevarse presentando una jornada de calor sofocante que, además, podría combinar viento y lluvia, producto de la alerta de tormenta que alcanza a una parte de la provincia de Río Negro.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En ciudades como Roca y Neuquén se espera una temperatura que rondará los 40°C. Según el pronóstico, la jornada comenzará con una mínima de 27°C y, durante las horas centrales, el termómetro podría alcanzar, e incluso superar, los 38°C.

Por su parte, el viento soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h; no obstante, las ráfagas podrían intensificarse hasta los 60 km/h hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo precisó que existe una probabilidad de entre el 40% y 70%. Si bien la lluvia caería con mayor fuerza durante la noche, no se descartan chaparrones aislados por la mañana y la tarde.