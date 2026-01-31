El Alto Valle en alerta por calor extremo y tormenta: ¿a qué hora se sentirá el combo de lluvia, viento y hasta granizo?

Después del temporal del viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte y renovó una alerta con impacto en las provincias de Neuquén y Río Negro. El nivel esta vez es amarillo y alcanzará varias regiones, entre ellas el Alto Valle.

El organismo indicó que este sábado 31 de enero, el último día del primer mes del año, volverá a combinar la presencia de calor extremo, tormentas eléctricas, lluvia, viento y hasta posibilidad de granizo.

Alerta en el Alto Valle: ¿a qué hora se sentirá el combo de lluvia, viento y hasta granizo?

El organismo nacional informó que el «área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes». Además estas llegarán acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h».

Según lo indicado, habrá valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente. Está previsto que las primeras gotas de agua empiecen a caer durante la tarde y se vayan intensificando con el correr de los horas, hacia la noche sólo se esperan algunos chaparrones aislados.

Por otra parte, al temporal de tormenta se le suma el factor de calor extremo e intenso por la humedad, ya que se registrarán máximas que rozarán los 38°C.

En Roca la temperatura máxima llegará a los 35°C y en la noche descenderá hasta mantenerse en los 30°C. Por el viento, el pronóstico indicó ráfagas de hasta 50 km/h.

Por su parte en Neuquén capital, desde la mañana se sentirá la inestabilidad climática pudiendo registrar algunos chaparrones aislados que se irán intensificando en la tarde. En cuanto a la temperatura, la máxima llegará a 34°C y a la noche descenderá a 30°C. El viento tendrá condiciones similares a las previstas para la ciudad de Roca.