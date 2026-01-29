La alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro se extiende hasta el sábado: en dónde se elevó a naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas meteorológicas y advirtió que las tormentas en Neuquén y Río Negro se mantendrán hasta el sábado 31. En algunas localidades, la advertencia se eleva a naranja para este viernes.

Con respecto a la alerta amarilla, el SMN detalló que las zonas afectadas aguardan tormentas de variada intensidad que estarán acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h». Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.

Asimismo, en las localidades que se eleva a naranja, las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de hasta 70 km/h, mientras que los valores de precipitación acumulada serán entre 20 y 70 milímetros.

Mapa de alertas del SMN para este viernes 30 de enero.

Los peores horarios de la alerta para este viernes en Neuquén y Río Negro

Las zonas que estarán bajo alerta naranja durante la tarde y que luego durante la noche bajará a amarilla son:

Cordillera, zona baja y sur de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Cordillera y zona baja de Huiliches.

Cordillera y zona baja de Lácar.

Los Lagos.

Mientras tanto, en la provincia de Neuquén estarán bajo alerta amarilla durante la tarde hasta la noche de este viernes:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Del lado de Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla en horas de la tarde son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Por otra parte, las zonas que estarán bajo alerta amarilla desde la tarde hasta la noche son:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Por último, las zonas bajo alerta amarilla sólo durante la noche son:

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Este de El Cuy.

General Roca.

Qué zonas están bajo alerta amarilla por tormentas este sábado

Todo Neuquén estará bajo alerta amarilla por tormentas este sábado 31 de enero. La advertencia rige principalmente para horas de la tarde, salvo que en Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú, que se extiende hasta horas de la noche.

En Río Negro, la alerta rige solamente en horas de la tarde en:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

El Cuy .

. 25 de Mayo.

General Roca.



