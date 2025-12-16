Tucuras en Neuquén: alertan por nacimientos y aclaran las diferencias con la plaga de Río Negro

A la detección de tucuras sapo en Río Negro hoy se le suma la aparición de nacimientos de tucuras de alas manchadas en Neuquén, una especie que mantiene algunas diferencias con su par pero que sin dudas comparte una misma característica: la preocupación por su presencia.

La especie Dichroplus maculipennis es conocida popularmente como tucura “salada” o de alas manchadas. En determinados contextos de alta densidad poblacional puede provocar daños significativos sobre la vegetación, afectando cultivos y pasturas, con impacto directo en la actividad productiva.

Según explicó el técnico de SENASA, Francisco Azzaro, la situación en Neuquén difiere de la registrada en Río Negro, donde el principal problema está dado por la tucura “sapo”, que afecta especialmente al sur de esa provincia y se extendie hacia Chubut. “Son especies distintas y habitan ambientes diferentes”, remarcó. Estas no vuelan, pero se trasladan a otros lugares, como las casas de los productores.

En Neuquén, en cambio, la preocupación está centrada en la tucura de alas manchadas, que genera los mayores daños y se localiza sobre todo en zonas rurales, mallines y valles cordilleranos. “Neuquén ya está con nacimientos y la zona de la cordillera es la más complicada”, señaló el especialista.

Los nacimientos de esta especie comenzaron a registrarse en noviembre. El proceso se inicia cuando los huevos, que permanecen enterrados, eclosionan y dan lugar a las ninfas, conocidas comúnmente como “mosquitas” o “saltonas», una etapa clave para el control.

Actualmente, en varios sectores ya se observan ninfas en estadios avanzados, próximas a convertirse en adultos, lo que marca una ventana crítica para intervenir.

El técnico indicó que los nacimientos no se dan de manera simultánea, sino que son paulatinos y dependen de las condiciones ambientales y del lugar. “Pueden extenderse durante 20 días o incluso un mes. Por eso ahora en Neuquén es el momento de hacer observaciones y detectar focos de nacimiento”, explicó. «En los años en que esta tucura está presente, suele nacer agrupada y concentrarse en sectores puntuales, es el momento donde producen grandes daños».

Sobre la tucura sapo, en Río Negro, los registros muestran que los picos de nacimientos se repiten aproximadamente cada tres años. El último se dio durante el invierno-primavera de 2025 y, de mantenerse ese patrón, el próximo evento significativo se esperaría para 2028.

Este año, pese a una presencia importante de tucuras, aseguraron que la rápida intervención permitió atenuar el impacto. “Los controles tempranos hicieron que disminuyera el daño. Hoy la plaga está presente y comenzando la etapa de postura de huevos, pero el inconveniente está aplacado”, sostuvo Azzaro.

Frente a este escenario, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), junto al gobierno provincial y el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB INTA-CONICET), difundieron recomendaciones. La principal es realizar monitoreos periódicos en sus campos, prestando especial atención a los estadios juveniles, cuando las acciones de control resultan más efectivas.

En caso de ser necesario intervenir, es fundamental utilizar únicamente productos fitosanitarios autorizados, respetar las recomendaciones agronómicas y cumplir con la legislación vigente.

