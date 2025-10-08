Alison relató cómo es su día a día luego de la llegada de la prótesis de su pierna: «La adaptación va muy bien»

Alison Calfunao, la mujer que denunció mala praxis en Neuquén, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO contó cómo avanza con su recuperación y cómo son sus días luego de la llegada de la prótesis de su pierna. «La adaptación va muy bien», relató. Subrayó su deseo de volver a su casa. Se encuentra en Buenos Aires haciendo la rehabilitación.

Escuchá a Alison Calfunao, en Río Negro Radio:

Alison Calfunao relató cómo es su día con la prótesis de pierna

«Ya tengo la prótesis y es otra cosa. Es levantarme, ir a kinesio, luego almuerzo, tengo un rato y vuelvo a kinesio (son dos veces por día)», describió Alison sobre cómo son sus jornadas.

En conversación con Ya es Tiempo explayó que en kinesiología ya está trabajando «lo que es bicicleta, rampas, escaleras» y también usa la tabla canadiense. «La prótesis se usa con una aplicación. Tiene varios modos. Bicicleta y caminar son los básicos«, amplió.

Comentó que ayer usó la prótesis para ir al hospital Italiano. Dijo que a medida que avance «le van a agregar más modos». «Va muy bien el proceso de adaptación», celebró. Indicó que el dispositivo se «carga toda la noche, es con batería».

Alison se encuentra en Buenos Aires. Está acompañada de su familia. También concurre una asistente social «con la cual hablo un montón y ella me ayuda mucho».

Alison Calfunao sobre uno de los mayores deseos al volver a Neuquén

Calfunao expresó que está «contando los días» para regresar a su casa en Neuquén. Todavía no hay una fecha estimada. Del corazón «estoy dada de alta hace un montón» y ahora «queda la recuperación de la pierna».

Agregó que están viendo la posibilidad de «hacer kinesio en Neuquén» porque «además mi marido tiene que volver a trabajar». Aunque aclaró que igual todos los meses tendría que ir a Buenos Aires para hacerse una biopsia.

«Quiero llegar a mi casa y ver a nuestros animales que están ahí. Y ver mis perros. Y mi tele, mi sillón«, señaló sobre su máxima deseo.

La mujer expresó que ayer tuvo una biopsia por lo que hoy está «con algunos dolores». Los resultados estarán este jueves.

«Pasó muy rápido todo. Anoche recordaba y fue una pesadilla. Todavía hay que trabajar todo eso», señaló al referirse a todos los hechos que ocurrieron desde el 9 de junio.

Qué pasó con Alison Calfunao, la mujer de Neuquén trasplantada del corazón

Alison Calfunao ingresó el lunes 9 de junio al quirófano para realizarse una cirugía rutinaria. La mujer oriunda de Neuquén había ingresado a la clínica San Lucas para realizarse una ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico habitual, que no suele presentar complicaciones graves.

Pero la intervención se complicó y sufrió dos paros cardíacos. Pasó a la clínica San Agustín, a la clínica Pasteur y, como su situación empeoraba, la trasladaron al hospital Italiano en Buenos Aires.

«Lo que debía ser un día de cuidado para mi salud terminó en una pesadilla: sufrí dentro de ese quirófano dos paros cardíacos en el cual después de eso fui atendida en otra clínica ya que ese lugar horrible no cuenta con terapia intensiva, estuve conectada, mi corazón dejó de latir y de darme vida a raíz de eso me agarró una trombosis en la que perdí mi pierna derecha un 15/06«, relató Calfunao en un posteo en sus redes sociales.

Y agregó: «Dos días después tuve que recibir un trasplante de corazón para poder seguir viviendo que gracias a Dios y a ese Ángel que me lo donó hoy estoy viva«.

Pedido de Justicia de Alison Calfunao, la mujer que denunció mala praxis

También en su posteo de Facebook reiteró su pedido de Justicia. «Hoy dependo de medicación y cuidados de por vida, pero hoy que estoy viva voy hacer lo posible por mi Justicia penal y social», señaló.

Su abogado, Mariano Mansilla, aseguró semanas atrás que “el acusado principal es el anestesista”.

Diario RÍO NEGRO se comunicó con parte de la defensa del imputado, pero por ahora no hicieron declaraciones.