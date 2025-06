Alison ya está siendo operada: la mujer de Neuquén que pelea por su vida recibe hoy su trasplante de corazón

Alison Calfunao ingresó el lunes pasado al quirófano para realizarse una cirugía rutinaria, pero por cuestiones que aún se desconocen, la intervención se complicó y sufrió dos paros cardiacos. Hoy, martes 17 de junio, la mujer de Neuquén está internada en Buenos Aires y recibirá un trasplante de corazón. Su familia dialogó con RÍO NEGRO RADIO y aseguró que «están preparando todo» para la operación.

Escuchá a Carina, mamá de Alison Calfunao, en RÍO NEGRO RADIO:

Luego de varios días de espera, el lunes la familia de Alison recibió la noticia de la llegada de un corazón para la joven que pelea por su vida. Su condición crítica había activado más temprano una alerta nacional, ya que según se había descrito, era necesario «sí o sí buscarle un corazón».

«Vecinos, una gran noticia! Apareció un corazón para Alison. Mañana a las 7:00 AM entra a quirófano. Sigamos orando, publicó la comisión vecinal de Unión por la Mayo, el barrio capitalino que desde el primer día viene haciendo un seguimiento de su salud.

Alison está «estable» y afrontará una cirugía de nueve horas para recibir un trasplante de corazón

Este martes, previo a la operación, su madre Carina, dialogó con RÍO NEGRO RADIO y dijo: «Estamos esperando para verla pasar al quirófano, están preparando todo. Es una operación que dura nueve horas». Agregó que el estado de Alison es «estable» pese a la intervención que sufrió el domingo y en la cual le amputaron una pierna.

Además aseguró desconocer de donde viene el corazón que será trasplantado en Alison pero que «hay comentarios que dicen que viene de Neuquén».

«Eran 40 minutos, pasaron las horas y me vinieron a buscar»: el relato de la mamá de Alison sobre la cirugía rutinaria

Lo que comenzó como una intervención programada, se convirtió en una pesadilla para Alison Calfunao y su familia. La mujer oriunda de Neuquén había ingresado días atrás a una clínica local para realizarse una ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico habitual, que no suele presentar complicaciones graves.

«El lunes pasado me pidió que la acompañe a hacerse una operación de ligadura de trompas. Nosotras somos compañeras, amigas, madre e hija y la acompañé. Se suponía que eran 40 minutos de intervención, después observación y a la saca», dijo.

Y agregó: «pasaron las horas y terminó con el camillero buscándome a mi. Le pregunté si había pasado algo y no me decía nada». Es ahí cuando se reúne con el ginecólogo que realizó la intervención: «me dijo que había hecho su trabajo, que lo había hecho bien, y que se fue. Cuando Alison sufrió el paro lo llamaron».

Desde entonces, su estado de salud es crítico y se encuentra en una carrera contra el tiempo. A raíz de lo sucedido, su corazón dejó de funcionar con normalidad y fue conectada a un sistema de asistencia vital denominado ECMO móvil, una tecnología avanzada que reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones.

Tras varios días de espera, finalmente este sábado se concretó el tan esperado traslado sanitario hacia el hospital Italiano de Buenos Aires, donde Alison fue ingresada para continuar su tratamiento. Pero al llegar, otra dura noticia golpeó a su entorno: los médicos confirmaron que debían amputarle un pie por complicaciones asociadas a su estado clínico.

Pese a todo, Alison continúa aferrada a la vida, y su historia generó una ola de solidaridad y apoyo en toda la provincia.