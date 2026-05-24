Allen: cómo las nuevas obras transforman las escuelas y los barrios

El gobierno provincial rionegrino continúa consolidando una fuerte presencia en Allen a través de obras estratégicas, mejoras en infraestructura educativa y sanitaria, ampliación de servicios básicos y acompañamiento a las familias locales.

En materia educativa, la Provincia priorizó la finalización y puesta en funcionamiento de obras fundamentales para la comunidad.

Entre ellas, se destaca la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Laboral Nº 3, un espacio moderno y adaptado especialmente para las actividades áulicas y los talleres de formación. También se concretaron importantes trabajos en las Escuelas Primarias Nº 54 y Nº 27, incluyendo refacciones integrales y nuevos núcleos sanitarios, informó el Ejecutivo provincial.

A esto se suman las obras actualmente en ejecución, como las intervenciones estructurales en las Escuelas Nº 222 y Nº 80, además de refacciones en la Escuela Nº 299, trabajos que permitirán mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios seguros y adecuados para estudiantes y docentes.

La presencia del Estado Provincial también se refleja en el fortalecimiento de los servicios esenciales. En Allen se finalizó la red de gas del barrio 11 de Noviembre, beneficiando a 275 familias, y actualmente avanzan nuevos proyectos de ampliación de redes en distintos sectores, entre ellos Guerrico y el loteo Asociación Bagliani. Asimismo, se ejecutaron mejoras en la planta potabilizadora local para optimizar el acceso al agua potable.

En los últimos años se incorporaron unidades para emergencias o derivaciones en el hospital local.



En paralelo, el Gobierno Provincial continúa fortaleciendo el sistema público de salud a través de inversiones permanentes en el Hospital “Dr. Ernesto Accame” y los Centros de Atención Primaria. En los últimos años se incorporó equipamiento médico y tecnológico, nuevas herramientas para diagnóstico y atención, además de vehículos destinados a emergencias, derivaciones y tareas operativas. También se llevaron adelante obras de mantenimiento, mejoras edilicias y modernización en distintos CAPS de la ciudad y zonas aledañas, se destacó desde Provincia.

A su vez, el gobierno provincial sostiene una importante política de acompañamiento social y educativo. Actualmente, 749 estudiantes cuentan con transporte escolar; 7.635 reciben desayuno o merienda; 2.398 acceden al servicio de almuerzo y otros 235 reciben refrigerio reforzado.

Además, el Gobierno Provincial avanza en políticas habitacionales y de regularización dominial, con la entrega de escrituras a familias de Allen y la planificación de nuevas soluciones para seguir fortaleciendo el arraigo y el desarrollo urbano. En este marco, uno de los proyectos más importantes para el futuro de la ciudad es la construcción del nuevo Polideportivo Municipal en la zona de Isla 16, una obra estratégica que será financiada con fondos provenientes del bono VMOS.

El espacio estará destinado al deporte, la recreación y las actividades comunitarias, con especial impacto en las escuelas rurales y sectores ribereños de Allen.