Recolección de residuos en Bariloche: qué días cambia y cuándo no hay servicio

La recolección tendrá cambios en turnos y zonas durante las fiestas de fin de año.

La Municipalidad de Bariloche informó cómo será el esquema de recolección de residuos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con modificaciones puntuales en horarios y jornadas sin servicio.

Qué pasa con la recolección en Bariloche durante Navidad y Año Nuevo

Desde el gobierno local detallaron que los días martes 24 y martes 31 de diciembre el servicio funcionará con cambios según turnos y sectores. En tanto, los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero no habrá recolección en ningún punto de la ciudad.

Por un lado, el turno mañana del 24 y del 31 de diciembre se realizará de manera normal, respetando los recorridos habituales. De esta forma, se mantendrá el esquema tradicional durante las primeras horas del día.

El Municipio pidió no sacar la basura los días en los que no habrá recolección. (foto de archivo)

Sin embargo, el turno noche tendrá modificaciones, ya que el recorrido se adelantará. Ese servicio se prestará entre las 13 y las 18 horas en las zonas Centro, barrio Lera, Mutisias, Ñireco y 270 Viviendas.

Zonas con horarios especiales y sectores sin cambios en el servicio

Además, en la zona de contenedores automáticos, el retiro de residuos se realizará en el turno tarde, a partir de las 14 horas. Este esquema busca reforzar la limpieza en áreas de mayor concentración de residuos.

En contraste, los barrios Los Coihues y Catedral no tendrán modificaciones, ya que el servicio se mantendrá con su horario habitual durante los días 24 y 31 de diciembre.

Por otra parte, el Municipio recordó que los miércoles 25 de diciembre y 1 de enero no habrá servicio de recolección en ningún sector. La actividad se retomará con normalidad en los días posteriores a cada feriado.

Finalmente, se solicitó a vecinos y comerciantes no sacar residuos a la vía pública durante esas jornadas sin servicio, para evitar acumulación de basura, rotura de bolsas por animales y obstrucción de pluviales.