Amor con huellas: autorizan a una pareja de Cipolletti a casarse con seis mascotas como testigos

Romana y Gabriel se casarán este sábado en Cipolletti junto a los animales que consideran parte de su familia. Foto La Nación.

Romana Luna y Gabriel Hernández se casarán este sábado en Cipolletti con una compañía poco habitual: cinco perros y una gata que también tendrán un lugar especial en la ceremonia. La pareja consiguió la autorización del Registro Civil de Río Negro, después de presentar una solicitud para que sus animales puedan participar como testigos de honor y dejar sus huellas en un documento simbólico.

Para ellos, la presencia de Kiki, Malú, Benito, Tina y Nina no es un detalle decorativo. Los consideran parte fundamental de su familia y de un proyecto de vida que comenzó en 2024, cuando se conocieron en Neuquén. Desde entonces, fueron construyendo una historia compartida en la que los rescates, las adopciones y el cuidado de animales en situación de vulnerabilidad ocuparon un lugar central.

En la solicitud que presentaron ante la Delegación Primera del Registro Civil de Cipolletti, a cargo de Erika Araneda, Romana y Gabriel fundamentaron su iniciativa en el lugar que ocupan los animales dentro de su familia. Sostuvieron que incorporarlos simbólicamente a la ceremonia es una expresión de cómo conciben su vida familiar y afectiva, ya que forman parte de su núcleo de convivencia. También señalaron que se trata de una decisión personal que no afecta derechos de terceros ni modifica los requisitos legales necesarios para celebrar el matrimonio.

La autorización establece que las mascotas podrán participar como testigos de honor, una función simbólica que no tendrá validez legal ni reemplazará las firmas humanas exigidas para formalizar el matrimonio civil. Para que puedan dejar su marca, la pareja propuso utilizar tinta no tóxica, con la que imprimirán las huellas de sus patas en un documento complementario.

Una familia que se fue formando con rescates

La historia de Kiki comenzó antes de que la pareja se conociera. Romana la encontró cuando tenía unos cinco meses. Era una galga con graves lesiones en sus extremidades y necesitó varias intervenciones quirúrgicas, controles y tratamientos durante aproximadamente seis meses. Su recuperación fortaleció un vínculo que terminó convirtiéndola en su primera compañera de vida.

Gabriel también tenía una historia propia con los animales. Durante su estadía en Colombia, en plena pandemia, adoptó a Malú, una perrita mestiza de apenas 45 días. Cuando regresó a Argentina, realizó los trámites sanitarios y migratorios necesarios para traerla consigo. Con el comienzo de la relación, Kiki y Malú también empezaron a compartir sus días.

En febrero de 2024 llegó Simón, un perro de edad avanzada que encontraron postrado en la calle y sin posibilidades de movilizarse. La pareja decidió darle un hogar y afrontar su tratamiento veterinario, la medicación y la rehabilitación kinesiológica. Murió en abril de 2025, después de compartir con ellos sus últimos meses. Fue la primera pérdida que atravesaron juntos dentro de la familia.

El rescate y el cuidado de animales forman parte de la historia compartida de Romana y Gabriel, que construyeron un hogar alrededor de esos vínculos.

En mayo de ese año rescataron a Benito, un perro mestizo que vivía en la calle y tenía una infección severa en una de sus orejas, producto de ataques de otros animales. Con atención veterinaria logró recuperarse, recuperar peso y adaptarse a la convivencia con Kiki y Malú.

Un mes después llegó Nina, una gata de unos cinco meses que había sido rescatada con una fractura expuesta en una de sus patas traseras. Pese a las intervenciones quirúrgicas, los veterinarios debieron amputarle la extremidad por el avance de una infección. La pareja inicialmente la recibió en tránsito, pero después de la segunda cirugía decidió adoptarla definitivamente.

La última en sumarse fue Tina. Apareció en la casa de la pareja el 16 de junio, mientras se jugaba el primer partido de Argentina. Pensaron que podía estar perdida y decidieron resguardarla durante una noche, pero después de publicar su foto en distintas redes sociales nadie apareció para reclamarla.

«En junio, el día 16, mientras se jugaba el primer partido de Argentina, apareció una perrita en nuestra casa. Decidimos resguardarla esa noche, pensando que quizás estaba perdida y que su familia estaría buscándola. La publicamos en distintas redes, pero nadie apareció a reclamarla y así fue como llegó a nuestras vidas Tina, que hoy es parte de nuestra familia», contaron.

Según los veterinarios, tiene entre 12 y 13 años. Es una perrita que disfruta dormir y comer, y hasta aprendió a jugar a la pelota, aunque por períodos cortos porque se cansa rápido. También se adaptó rápidamente a la convivencia con los demás animales y a la rutina de la casa.

La pareja solicitó que sus animales participaran como testigos de honor. El Registro Civil autorizó la inclusión simbólica de sus huellas en un documento complementario.

«Al principio pensamos que se quedaría con nosotros mientras transitaba esta etapa, pero con el tiempo entendimos que no éramos simplemente un lugar de paso para ella. Tina nos eligió para formar parte de esta gran familia», expresaron.

Para Romana y Gabriel, organizar la vida cotidiana implica tener en cuenta a cada uno de ellos. Los viajes, las actividades y las celebraciones se planifican según sus necesidades. También colaboran con organizaciones de protección animal, participan en rescates y reciben animales en tránsito.

Es la primera vez que pasa en Río Negro y la segunda vez en Argentina

En su presentación, la pareja también mencionó un antecedente en la provincia de Mendoza. En 2025, mediante la Resolución 2341, el Registro Civil autorizó la participación simbólica de cinco perros como testigos honoríficos en el casamiento de Darío Hernández y Nicolás Da Col.

Casamiento de Darío Hernández y Nicolás Da Col. Foto La Nación.

En aquella oportunidad se incorporó un documento complementario al acta matrimonial para registrar las huellas de los animales, sin reemplazar las firmas de los testigos humanos exigidos por ley. Romana y Gabriel utilizaron ese caso como argumento para respaldar su pedido.

Y así, este sábado, los seis tendrán un lugar en una celebración que también los incluye. Sus huellas podrán formar parte de un documento simbólico que acompañará el matrimonio. Será una manera de reconocer el lugar que cada uno ocupa en una familia que se construyó entre dos personas y varios animales, con historias diferentes, pero unidas por el cuidado y las segundas oportunidades.