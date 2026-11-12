El oasis de Egipto: planean convertir 924.000 hectáreas de tierra desértica en cultivos a través de canales para impulsar la agricultura

Desde hace siglos, el río Nilo fue la principal fuente de agua que abasteció a una región extremadamente árida en la producción agrícola. Hoy, el país depende de la importación de alimentos y se suma la limitación del agua que no permite el crecimiento del mercado agricultor egipcio.

El millonario proyecto Nuevo Delta busca transformar casi un millón de hectáreas de desierto en terreno fértil listo para cultivar, a través de una red de canales, tuberías subterráneas y estaciones de bombeo.

Nuevo Delta, el millonario proyecto en el norte de África

Ubicado al oeste del antiguo delta del río Nilo, el ambicioso plan convertiría una superficie de 924.000 hectáreas, equivalente al tamaño de Chipre en áreas de cultivo para dedicarlas de lleno a la agricultura. Para ello, el país de las pirámides reutilizará aguas residuales que tenían como destino el mar Mediterráneo. Estas se trasladan hasta una planta de tratamiento en Al Hammam, que puede procesar hasta 7,5 millones de metros cúbicos de agua por día.

El presidente Abdel Fattah al Sisi, en mayo de este año, oficializó el programa, que cuenta con una extensa red de canales y tuberías subterráneas, además de conductos de 150 kilómetros, estaciones de bombeo que dirigen el agua hasta zonas con mayor altura.

La red de canales y las estaciones de bombeo son esenciales para que el agua pueda llegar a zonas áridas y hacer posible el cultivo.

Agricultura en Egipto: producir cultivos en medio de dunas de arena

Con el plan en marcha, Egipto planea cultivar trigo, maíz, remolacha azucarera y diferentes hortalizas. Además, se suma infraestructura como carreteras, depósitos para almacenar cereales e instalaciones para procesar el alimento. Para llevarse a cabo, se invertirán unos 800.000 millones de libras egipcias.

El efecto de esta inversión generará mano de obra, permitirá crecer en el mercado agrícola y detener la dependencia de alimentos importados. De esta manera, el país bajaría los costos de importación e incluso podría irrumpir en el mercado como exportador de alimentos.

El presidente egipcio confirmó el proyecto con una inversión de 800.000 millones de libras egipcias.

El agua que se empleará requere una serie de controles estrictos. Es vital que el recurso empleado no acumule sales y otros residuos. Por otro lado, los suelos desérticos necesitan un especial tratamiento para no perder fertilidad a la hora de cultivar.

El mal manejo de estas precauciones podría perjudicar a Nuevo Delta y desperdiciar una oportunidad única en territorio africano para crecer en el negocio agrícola.

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