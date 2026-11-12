Yanina Latorre pidió perdón por la polémica de la carpa VIP en la misa del papa León XIV: “No hice nada raro”

Yanina Latorre quedó en el centro de una fuerte polémica después de participar de la misa que encabezó el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Su presencia en una carpa VIP, junto a otras figuras del espectáculo, generó cuestionamientos en las redes sociales por los privilegios otorgados a determinados invitados. Ante las repercusiones, la conductora decidió dar explicaciones y terminó pidiendo disculpas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), Latorre realizó su descargo durante su programa radial en El Observador 107.9, donde aseguró que había recibido una invitación formal y que nunca solicitó un trato preferencial. Además, cuestionó que las críticas se concentraran en los famosos cuando, según explicó, también había empresarios, periodistas y directivos de medios entre los invitados.

Yanina Latorre se defendió por la carpa VIP: qué dijo sobre su presencia en la misa

La conductora explicó que aceptó la invitación porque consideró que se trataba de un acontecimiento histórico y que, desde su llegada, se limitó a seguir las indicaciones de los responsables de la organización.

“Yo no pedí nada, no exigí nada”, aseguró al rechazar las acusaciones de haber buscado beneficios especiales.

También aclaró que no había solicitado una carpa ni contratado un servicio de catering. Según relató, permaneció aproximadamente una hora en el espacio reservado antes de dirigirse al asiento que tenía asignado para presenciar la ceremonia.

Latorre insistió en que no cometió ninguna irregularidad y sostuvo que los cuestionamientos sobre los criterios de selección deberían dirigirse a quienes organizaron el encuentro.

El pedido de perdón de Yanina Latorre tras las críticas

Uno de los momentos más destacados de su descargo llegó cuando se refirió al malestar que provocaron las imágenes difundidas en las redes sociales.

“Si a los argentinos los ofendí en algo, les pido perdón”, expresó la conductora.

Además, aseguró que nunca tuvo la intención de restarle importancia a la ceremonia religiosa ni de faltarles el respeto a los fieles que participaron del encuentro.

Explicó que compartió imágenes y comentarios en sus redes sociales de la misma manera en que suele mostrar otros acontecimientos de su vida cotidiana.

Sin embargo, reconoció que algunas personas pudieron interpretar sus publicaciones como una frivolización de la misa y manifestó que estaba dispuesta a disculparse por esa situación.

La polémica por los famosos invitados a la misa del papa León XIV

La controversia comenzó después de que circularan imágenes de distintas personalidades del espectáculo en un sector exclusivo de la ceremonia.

Entre las figuras mencionadas estuvieron Pampita, Valeria Mazza, Analía Franchín y Yanina Latorre, quienes recibieron cuestionamientos por haber accedido a ubicaciones preferenciales.

Algunos usuarios de las redes sociales criticaron que los famosos tuvieran lugares reservados mientras otros fieles, religiosos y voluntarios debieron seguir la ceremonia desde sectores más alejados.

La situación abrió un debate sobre los criterios utilizados para distribuir las invitaciones y organizar los espacios durante un acontecimiento religioso de gran convocatoria.

Yanina Latorre apuntó contra la organización y habló de una posible operación política

Durante su descargo, la conductora también cuestionó que las críticas se dirigieran principalmente hacia las figuras del espectáculo.

Según explicó, la lista de invitados incluía alrededor de 300 personas, entre empresarios, periodistas y autoridades de medios de comunicación.

En ese contexto, consideró que la repercusión podía estar vinculada con una disputa política y sostuvo que los famosos habían quedado expuestos por decisiones que no tomaron.

De todas maneras, esa interpretación fue presentada como una opinión personal de Latorre y no como un hecho comprobado.

La conductora insistió en que desconocía los criterios utilizados para confeccionar la lista de invitados y remarcó que su participación respondió únicamente a una convocatoria que decidió aceptar.

Aunque pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos, Yanina Latorre mantuvo su postura: aseguró que no solicitó privilegios y que las explicaciones sobre la carpa VIP deben ser brindadas por los responsables de la organización.