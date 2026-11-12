Netflix despide una de sus series más exitosas: Emily en París llega a su fin y ya tiene fecha de estreno

Netflix confirmó el final de una de sus series más populares: Emily en París se despedirá definitivamente con su sexta temporada. La comedia romántica protagonizada por Lily Collins, que conquistó al público con sus historias de amor, moda y escenarios europeos, regresará antes de que termine 2026. La plataforma ya presentó el primer adelanto de los episodios finales y anticipó un desenlace marcado por viajes, decisiones sentimentales y un esperado reencuentro.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la sexta y última temporada de Emily en París se estrenará el 24 de diciembre de 2026, en plena víspera de Navidad. La noticia también fue confirmada por Netflix a través de su sitio oficial Tudum, donde se difundieron imágenes y detalles de la despedida de Emily Cooper.

Cuándo se estrena la última temporada de Emily en París en Netflix

La plataforma eligió una fecha especial para el estreno de la temporada final: el jueves 24 de diciembre de 2026.

Después de seis temporadas, la historia creada por Darren Star llegará a su conclusión con una entrega que promete recuperar los elementos que hicieron famosa a la producción: romances inesperados, conflictos laborales, moda y paisajes europeos.

El anuncio estuvo acompañado por un primer tráiler que repasa algunos de los momentos más recordados de la serie y adelanta nuevos escenarios.

Aunque París continuará siendo uno de los lugares centrales de la historia, Emily también viajará a Grecia y Mónaco, dos destinos que tendrán un papel importante en los episodios finales.

Qué pasará con Emily y Gabriel en la sexta temporada

Uno de los grandes interrogantes de los seguidores de la serie es qué ocurrirá con Emily Cooper y Gabriel, el chef interpretado por Lucas Bravo.

Al final de la quinta temporada, la protagonista regresó a París después de terminar su relación con Marcello Muratori, el heredero de una firma italiana de cachemira.

Cuando Gabriel se enteró de la separación, decidió enviarle una postal desde Grecia, donde se encontraba trabajando a bordo de un yate. En ella la invitaba a reencontrarse.

Ese gesto dejó abierta la posibilidad de una reconciliación y se convirtió en uno de los principales puntos de partida de la temporada final.

El nuevo tráiler muestra un reencuentro entre Emily y Gabriel en Grecia, aunque todavía no revela cómo terminará su historia de amor.

La protagonista deberá enfrentar decisiones que pondrán a prueba sus sentimientos, sus ambiciones profesionales y la vida que construyó en París.

De París a Grecia: los escenarios que marcarán la despedida

La última temporada incorporará nuevos paisajes europeos a la historia.

Después de recorrer París, Roma y Venecia en las entregas anteriores, Emily viajará a las islas griegas, donde se desarrollarán momentos importantes de la trama.

También habrá escenas ambientadas en Mónaco, mientras que la capital francesa seguirá ocupando un lugar central.

El creador de la serie, Darren Star, explicó que la intención fue ofrecer una despedida especialmente ambiciosa, con múltiples locaciones y una experiencia visual que recuperara el espíritu de aventura de la producción.

La moda, los restaurantes, los paisajes y el estilo de vida europeo volverán a formar parte de la identidad de la serie.

Quiénes regresan al elenco de Emily en París

La sexta temporada contará con el regreso de buena parte de los personajes que acompañaron a Emily durante su historia.

Entre los actores confirmados se encuentran:

Lily Collins , como Emily Cooper.

, como Emily Cooper. Lucas Bravo , como Gabriel.

, como Gabriel. Ashley Park , como Mindy Chen.

, como Mindy Chen. Philippine Leroy-Beaulieu , como Sylvie Grateau.

, como Sylvie Grateau. Lucien Laviscount , como Alfie.

, como Alfie. Samuel Arnold , como Julien.

, como Julien. Bruno Gouery , como Luc.

, como Luc. William Abadie , como Antoine Lambert.

, como Antoine Lambert. Paul Forman , como Nicolas de Léon.

, como Nicolas de Léon. Minnie Driver, como la princesa Jane.

Además de la historia de Emily y Gabriel, los nuevos episodios deberán resolver otros conflictos sentimentales, entre ellos el futuro de Mindy, quien terminó la quinta temporada comprometida con Nicolas, aunque su vínculo con Alfie dejó nuevas dudas.

Por qué termina Emily en París después de seis temporadas

La decisión de cerrar la historia fue anunciada en mayo de 2026, cuando Lily Collins confirmó que la sexta temporada sería la última.

La actriz explicó que el equipo estaba preparando una despedida especial para los seguidores que acompañaron a Emily desde su llegada a Francia.

Por su parte, Darren Star destacó la experiencia de trabajar durante seis temporadas con el elenco y agradeció al público por convertir la serie en un fenómeno internacional.

Estrenada en octubre de 2020, Emily en París se transformó en una de las comedias románticas más reconocidas de Netflix, especialmente por su combinación de moda, viajes, relaciones amorosas y escenarios europeos.

El 24 de diciembre comenzará el capítulo final de Emily Cooper, con una pregunta que mantiene la expectativa de sus seguidores: ¿elegirá finalmente a Gabriel o tomará un nuevo rumbo en su vida?