La promesa de la madre de Lucas Gámez que conmovió tras la muerte del niño en Venezuela

La muerte de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años que fue hallado sin vida luego de permanecer dos semanas bajo los escombros del edificio Miramar, en la ciudad venezolana de La Guaira, dejó un profundo dolor en su familia. Sin embargo, en medio de la tragedia, el mensaje que publicó su madre estuvo marcado por una promesa que conmovió a miles de personas.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Blanca Martínez compartió una extensa despedida en sus redes sociales en la que expresó el inmenso vacío que dejó la pérdida de su hijo, pero también el compromiso que asumió para honrar su memoria.

«Voy a construir algo maravilloso para ti»

Tras reconocer que perder a un hijo es «una de las cosas más dolorosas que existen en la vida», Blanca reveló cuál será la forma en la que intentará transformar ese sufrimiento.

“Te prometo una cosa, Lucas: de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti, hijo”, escribió.

La mujer también aseguró que encuentra consuelo en la esperanza de volver a reunirse con él. “Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe”, expresó en otro de los pasajes del emotivo texto.

Un mensaje que emocionó en las redes

La publicación finaliza con una breve pero contundente frase: “Te amo, hijo. Dios, dame las fuerzas”. En pocas horas, el posteo recibió miles de mensajes de apoyo y condolencias de personas que siguieron con angustia la búsqueda del pequeño.

Durante los días previos al hallazgo, Blanca había compartido imágenes del operativo de rescate e impulsado cadenas de oración con la esperanza de encontrar a Lucas con vida.

Una tragedia que conmovió a dos países

El cuerpo de Lucas Gámez fue encontrado el miércoles por rescatistas venezolanos e internacionales que trabajaban entre los restos del edificio Miramar, derrumbado tras los terremotos que afectaron el norte de Venezuela.

La historia conmovió tanto a Argentina como a Venezuela. Incluso, mientras continuaban las tareas de rescate, la familia celebró de manera simbólica el cumpleaños del niño frente al edificio colapsado, sin perder la esperanza de hallarlo con vida.tragedia.

“Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida”, escribió. Durante los últimos días, Blanca había documentado en sus redes sociales el operativo de rescate y había impulsado una cadena de oración con la esperanza de encontrar con vida al pequeño.

Durante los días previos al hallazgo, Blanca había compartido imágenes del operativo de rescate e impulsado cadenas de oración con la esperanza de encontrar a Lucas con vida.

Una tragedia que conmovió a dos países

El cuerpo de Lucas Gámez fue encontrado el miércoles por rescatistas venezolanos e internacionales que trabajaban entre los restos del edificio Miramar, derrumbado tras los terremotos que afectaron el norte de Venezuela.

La historia conmovió tanto a Argentina como a Venezuela. Incluso, mientras continuaban las tareas de rescate, la familia celebró de manera simbólica el cumpleaños del niño frente al edificio colapsado, sin perder la esperanza de hallarlo con vida.