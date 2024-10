Aniversario de Añelo: «Hay mucho por hacer, pero queremos que la gente disfrute y mejore su calidad de vida»

El intendente Fernando Banderet llegó al municipio de Añelo conociendo el paño, sabiendo de antemano cuál era la situación a nivel local, pero fue un arranque de gestión que no estuvo ajeno a los contratiempos.

«Soy de acá y vengo de un paso anterior en el Concejo Deliberante y un paso por el Ejecutivo cubriendo otra Dirección, el desafío era grande y sabíamos dónde nos metíamos y la proyección que había«.

«Lo que ocurre es que se pronosticaba otro tipo de acompañamiento nacional y provincial, que podía llegar a ser mucho más fácil y más llevadero para generar infraestructura rápida en la localidad, y avanzar nuevamente en mejorar la calidad de vida. Nos encontramos con una macro nacional compleja, con una decisión nacional que desarticula toda la obra pública».

Fernando Bartelet, intendente de Añelo, junto al gobernador neuquino Rolando Figueroa.



Además, «con una provincia totalmente endeudada, donde no había proyección económica para auxiliar a nadie y te hace repensar de qué manera tenés que salir a gestionar, a buscarle la solución a los vecinos que te vienen planteando un montón de problemáticas diariamente y que te consumen mucho tiempo».

«Pero bueno, hemos logrado en estos diez meses de gestión poder armar una planificación de trabajo, de crecimiento urbano, un orden sobre todo interno del Estado municipal y empezar a vincular el ámbito privado con más presencia hacia la comunidad».

Primeros pasos de la gestión



«Nosotros asumimos aquel 10 de diciembre y ya el 11 de diciembre teníamos que salir a generar la recolección de residuos, el riego de las calles y no tenía un camión regador, no tenía un volcador, no tenía máquinas, no tenía compactador, no tenía nada, tenía un parque automotor realmente muy complicado».

Ahora el municipio cuenta con maquinaria para trabajar en los distintos barrios de Añelo.



«Es así que tuvimos que articular con el ámbito privado, con las empresas, el auxilio para poder generar la solución a los vecinos».

«Arrancamos con eso, con el pago de los aguinaldos con las finanzas municipales muy bajas y donde pedimos el acompañamiento de la provincia, que nos dio un acompañamiento importante en esa instancia y después empezar a pensar cómo íbamos a proyectar».

Servicios de agua, luz y muchas otras demandas



Dentro de las gran cantidad de demandas a cubrir en Añelo estaban «la problemática del agua, teníamos la problemática de la luz, tenías que resolver la parte deportiva, empezamos con las colonias de verano y automáticamente hubieron empresas que se comprometieron, que nos auxiliaron, nos dieron la mano para poder generar tres nuevas piletas, nos donaron también los vestuarios para que sean utilizados en la colonia de verano y después en el complejo deportivo».

Las demandas son muchas en Añelo, y la gestión municipal da pasos firmes para solucionarlas.



«También pudimos inaugurar el segundo módulo de agua con las provincias, hacer recambio de cañerías, que fue la solución para todo el desarrollo de la meseta, de ahí empezamos esta vinculación público- privada que empezó a generar un poco más de espalda».

«A fines de febrero llegamos a un acuerdo con las empresas para poder generar la quinta etapa de cloacas, una obra que había sido anunciada en reiteradas oportunidades por el Gobierno de la provincia para llevarla a cabo en Añelo y nunca se concretó, y donde teníamos realmente una necesidad emergente para los vecinos».

La Meseta es la zona hacia dónde está planificado el crecimiento de Añelo.



«El municipio tenía ya la cañería para llevarla a cabo, puso la mano de obra y con la ayuda de Uocra y empresas privadas que aportaron las cámaras, el equipo de topografía, retroexcavadora se pudo concretar esa obra de emergencia que tenía ese sector de la comunidad».

2.200 metros de pavimento



«Después continuamos con el pavimento gracias a la empresa Confluencia que nos donó casi 2.200 metros de pavimento de 9 metros de ancho con un espesor de 8 cm, con la construcción de dos puentes para vincular todo el sector de la isla, todo el sector productivo con la ciudadanía y sobre todo con la ruta provincial número 7. Esto termina generando una vía para el tránsito pesado-liviano, pero también una ciclovía para desarrollar las actividades recreativas previstas para el verano».

Este año se ejecutaron 2.200 metros de pavimento donados por una empresa privada.



«Es una obra que tuvo una inversión de más de 1.000 millones de pesos por parte de la empresa y que fue donada bajo la Responsabilidad Social Empresaria para la comunidad».

«El estado municipal avanzó con la obra de la iluminación, con el EPEN fuimos colocando poste por poste y hoy tenemos casi el 80% de esos 2.200 metros prácticamente iluminados».

Viviendas para profesionales médicos



«Por otra parte avanzamos con la construcción de la primera vivienda destinada a los profesionales médicos, que fue una obra que donó una empresa de Cutral Co-Plaza Huincul con un uso exclusivo para los profesionales médicos que trabajen directamente en el hospital de Añelo».

La segunda vivienda para profesionales médicos está en pleno proceso de construcción.



«Esto es porque a los médicos hoy se les hace difícil venir a trabajar a la localidad, donde no hay viviendas para poder ofrecerles y que se radiquen acá».

«Ya entregamos la primera vivienda y estamos próximos a entregar la segunda al Ministerio de Salud para que los profesionales médicos ya se puedan venir a asentar».

¿Cómo están en materia de salud?



«Nos faltan profesionales médicos justamente por lo que acabamos de hablar, porque no tienen la solución habitacional, pero la atención primaria está garantizada. La idea de traer nuevos profesionales es para dar mayor cobertura y complejidad en salud pública».

«Hoy en el hospital tenemos laboratorio, médicos clínicos, internación por cuadros leves, odontología, pediatría, rayos, y eso es todo».

¿Qué otros proyectos de infraestructura está necesitando hoy la localidad?



«Bueno, nosotros avanzamos con estas viviendas, avanzamos con la vivienda institucional que se le brindó al Ministerio Público Fiscal. Ahora tuvimos una reunión con un desarrollador que va a poner la infraestructura para el armado de la terminal de ómnibus. Es algo que próximamente lo vamos a tener, pero viene también de la inversión privada».

Hay mucho avance de obra en Añelo para llegar con más servicios a los vecinos.



«Llega mucha gente a Añelo y por eso es importante contar con un espacio de este tipo, pero nosotros al no tener solvencia económica era muy difícil. Esta vinculación privada permite desarrollarla y llevarla a cabo lo antes posible».

«Después avanzamos con la obra de gas que fue firmada en un acuerdo entre la provincia, en aquel entonces el gobernador Omar Gutiérrez, el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa y Rolando Figueroa como diputado para poder traerle gas a los vecinos de Añelo».



«Son 9.300 metros de cañería que benefician a 420 vecinos, una obra que inauguramos este año y los vecinos ya están conectándose a la línea de red natural».

«Tenemos también en carpeta una obra que se terminó y están faltando los últimos detalles que va a terminar beneficiando a 150 familias también sobre la meseta. Con eso tendríamos cobertura del desarrollo de la meseta de casi un 60% de la comunidad«.

¿Y en el tema seguridad cómo están?



«Estamos bien, acá tenemos la comisaría 10 pero también está la división seguridad de Añelo. Desde esa división dependen las comisarías de Rincón de los Sauces, de San Patricio del Chañar, de las comisiones de Fomento Chihuido, San Roque, Octavio Pico, estamos muy bien en materia de seguridad».

El tema seguridad está bastante controlado en la ciudad, según explicó el intendente Banderet.



«Sí hay requerimientos como en todos lados de más efectivos, mejor y más equipamiento del parque automotor para los policías«.

«El desarrollo trae lo bueno y lo malo, pero de alguna forma eso malo lo tratamos de controlar. Hay cuestiones que se deberían controlar mejor, pero de a poquito vamos avanzando. El control del narcotráfico es algo que debería ser con más presencia y se podría trabajar de otra manera. Para nosotros es importante trabajar en el cuidado de nuestros jóvenes».

¿En el municipio están bien con la finanzas, con el personal, salarios?



«Nosotros firmamos el pacto de gobernanza con la provincia, como lo hicieron todos los municipios. Logramos bajar el número de empleados con algunas personas que ya estaban próximas a jubilarse. Teníamos un promedio de 312 empleados y hoy estamos en 297/298, hemos mantenido esa masa salarial y hemos ido generando altas por bajas…».

Una realidad hoy en Añelo, más espacios verdes y mucha construcción.



«Tenemos mucha rotación de los jóvenes que logran encontrar su situación laboral en el ámbito privado de las empresas, renuncian y eso lo vamos readecuando, mantenemos esa línea y a nosotros nos ayuda financieramente para sostenerlo, sino es imposible».

«Al mismo tiempo hemos logrado mejorar nuestra recaudación, poniendo énfasis en la cantidad de empresas que estaban asentadas y muchas de esas jamás tributaron nada en el municipio. Empezamos a normalizar ese tema mostrando a su vez que hay voluntad de trabajo, y en base a eso vamos generando proyecciones».

¿En materia educativa cómo están trabajando?



«Hoy tenemos siete colegios, ocho con el de adultos mayores. Tres escuelas primarias (100, 350 y 368), dos secundarias (CPEM 39 y la EPET 23) y dos jardines de infantes que son el 70 y el 52, y el anexo de la Escuela de Adultos Mayores, con eso damos cobertura y contención.

La escuela primaria 368, una de las tres instituciones de este tipo que funcionan en la ciudad.



«Sí es cierto que necesitamos más espacio dentro de las proyecciones de crecimiento que tiene Añelo y eso está dentro del plan de inversión provincial, la culminación del edificio propio de la EPET 23, que hoy funciona en un lugar privado. Este año tenemos la primera promoción de chicos que llevan 6 años funcionando en un espacio que no es propio».

«Es una obra que hace un año fue licitada, adjudicada, que se generó el movimiento de suelo y la primera construcción de la base y quedó paralizada por un desfinanciamiento del gobierno nacional. Hoy el Gobierno de la provincia toma la posta y va a generar la construcción de la EPET tan necesaria para nuestros jóvenes«.

«Seguimos con la ampliación de la 368, donde se van a generar dos nuevas aulas, la ampliación de la escuela número 100, entonces ya empezamos a tener otro volumen de construcción y de contención. Y la construcción de un nuevo jardín de infantes sobre la meseta para darle cobertura a todos los niños que van a estar en ese ámbito».

¿Y una vez que los chicos salen del secundario, qué panorama tienen?



«Universitario no tenemos nada, si hay un Instituto de Formación Municipal, donde hemos logrado este año poder generar una carrera terciaria que es la tecnicatura en Recursos Humanos y ya tenemos un esquema educativo para el próximo año para generar las carreras terciarias de Magisterio, de Profesorado y de Técnico en Seguridad e Higiene».

«Va a haber un abanico de oportunidades para darles cobertura educacional a los chicos, pero también desde el estado municipal, más allá del plan de becas que sacó la provincia. El Estado municipal hoy tiene alrededor de 30 chicos a los que les paga una beca educativa junto a un pasaje para que se puedan trasladar a cursar en un instituto terciario privado, asisten a Neuquén, Cipolletti, Roca».

¿Orientado al petróleo no tienen ninguna capacitación?



«Sí, dentro del Instituto de Formación Municipal hacemos cursos orientados a la actividad hidrocarburífera: soldadura, amoladores, instalaciones eléctricas, operadores de autoelevadores, maquinistas, choferes. Hemos tenido una cobertura de cursos muy amplia este año y una proyección grande para el próximo año».

El petróleo y el gas mueven hoy la economía de Añelo.



«Estamos firmando un convenio con UBATEC que tenga que ver con la capacitación y a futuro una carrera terciaria con la UBA acá en la localidad ligada a la inteligencia artificial».

Demanda de empleo



«Nosotros tuvimos en el primer semestre de este año 1.048 cambios de domicilio, 1.048 personas que vinieron a generar su cambio de domicilio para buscar una proyección laboral.»

«Es muy difícil poder inyectarse rápidamente a la actividad petrolera, entonces empiezan a deambular, a buscar trabajo en el comercio, en vigilancia, o en la construcción, con una gran rotación de personas hasta que puedan vincularse con alguna empresa».

«Constantemente llega gente y la demanda laboral es amplia…eso hace que trabajemos mucho, sobre todo con la Uocra con la inclusión de la gente local». Fernando Banderet, intendente de Añelo.

«El ámbito petrolero es mucho más cerrado y de difícil acceso, y puede dar cobertura más que nada a los jóvenes que ya llevan un tiempo prudencial buscando empleo y que se formaron dentro de las capacitaciones que damos para poder insertarlos laboralmente».

¿La parte inmobiliaria ayuda en esto?



«Ahí se genera mucho empleo. Hoy tenemos 140 obras en ejecución del ámbito privado y más de 200 proyectos que se están analizando para su aprobación. Hay de todo, complejos habitacionales, viviendas unipersonales destinadas para el alquiler o para la compra, hay galerías de locales comerciales, se empieza a construir el primer shopping, hay intención de instalarse de hoteles de alto rango.

La cantidad de obras en construcción en Añelo da una mano grande para cubrir la demanda de empleo.



«Hay un desarrollo importante y eso nos empieza a limitar a nosotros en el espacio físico disponible, por eso es que avanzamos en la proyección de la ampliación del ejido municipal donde trabajamos junto al Concejo Deliberante y pudimos sacar hace muy poquitas semanas la declaración de interés municipal de la nueva recategorización como municipio».

«Además presentamos la ampliación del ejido municipal que pusimos en conocimiento del Gobierno de la provincia y ahora para presentarlo en la Legislatura para su tratamiento».

«Eso nos empieza a enfocar en el ordenamiento del plan estratégico de crecimiento de Añelo que venimos desarrollando junto a un equipo técnico, proyectando un master plan al 2050, pero generando un orden de construcción y un orden de crecimiento de la ciudad como tiene que ser».

¿Ustedes a qué aspiran como municipio?



«Queremos pasar a ser municipio de primera categoría, hoy somos de segunda categoría. Según la ley 53 cuando superás los 5.000 habitantes ya tenés opción a cambiar a municipio de primera. Faltaba el dato oficial del censo, que fue un censo mentiroso que arroja un padrón de 6.400 habitantes, cuando la realidad era que superábamos los 10.000, pero eso ya era el volumen necesario para generar este pedido de recategorización».

Según el último censo Añelo tiene 6.400 habitantes, pero en el municipio estiman que son 11.500.



¿Cuántos habitantes tienen hoy? Más o menos 11.500 habitantes..

¿El cambio de categoría qué beneficio les trae? «Al ser municipio de primera empezás a trabajar en tu propia carta orgánica, tu propia Constitución municipal y eso amplía el hecho de la coparticipación, de la proyección, la autonomía como municipio de poder tomar decisiones propias».

¿Ya están pensando en el 2025?



«En proyección de infraestructura sí, ya tenemos armados más de 40 proyectos ejecutivos para los cuales estamos buscando financiamiento».

Nuevos espacios para la comunidad, una premisa de esta gestión municipal.



«Tienen que ver con la pavimentación de calles, de bicisenda, de espacios recreativos, de un nuevo polideportivo, de un nuevo salón cultural, de obras de cloacas, desagües aluvionales, un nuevo plan de loteo para el próximo año, ya tenemos varios proyectos en carpeta».

«Hay mucho trabajo por hacer, arrancamos a las 6:30 de la mañana y terminamos 8:30 o 9 / 10 de la noche y es todos los días. Es algo que nos apasiona, queremos que la gente empiece a disfrutar y vea cómo mejora su calidad de vida, es para lo que nosotros nos postulamos y la gente nos eligió».

«Todo lo que hacemos forma parte de un plan de gobierno que es el paulatino, vamos de a poco, y toda obra suma al resultado final, por más pequeña que sea».

«En estos meses plantamos más de 1.500 árboles en toda la localidad. Son detalles importantes porque hoy no lo ves, pero dentro de años vas a ver arbolado, vas a tener sombra, va a haber espacios de uso común para toda la comunidad que van a poder disfrutar muchísimo más».

«Pusimos mucho énfasis en otra nuestros talleres culturales, deportivos. Hoy en materia deportiva trabajamos con más de 1.500 jóvenes con distintas actividades. Acompañamos los dos clubes que hay en la localidad, el Deportivo Añelo que está participando en la Liga del Lifune, y también el Deportivo La Meseta, que es un club más social de contención de los chicos».

El deporte en sus distintas disciplinas está presente en Añelo, desde edades tempranas a adultos mayores.



«Apostamos mucho al deporte, a la contención, al trabajo de estos jóvenes que tienen un amor por lo que hacen. Y en materia cultural tenemos más de 15 talleres con más de 400 personas que participan en esos talleres, es muy importante la contención social que se hace».

«En el natatorio solamente en la pileta pasan más de 700 personas por semana, desde los bebés de 45 días a niños, adultos mayores y chicos con discapacidad».

El natatorio municipal, un lugar de encuentro para los añelenses de todas las edades.



«También para los trabajadores, para que tengan algún tipo de actividad física, se les ofrece la oportunidad de participar. Después tenes fútbol, básquetbol, voley, boxeo, hockey, taekwondo, disciplinas que tengan que ver con la motricidad infantil. Y también para adultos mayores».