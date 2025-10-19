Aniversario de Sierra Grande: el comercio muestra señales de reactivación

Sierra Grande atraviesa un momento distinto. Después de años de espera y promesas incumplidas, el movimiento que generan las obras del Oleoducto Vaca Muerta Sur comenzó a sentirse en la economía local. En las calles hay una mezcla de expectativa y prudencia, pero sobre todo una sensación de que esta vez la reactivación está en marcha.

“El impacto se nota. Hoy hay unas 430 familias de Sierra Grande que están trabajando directamente en el proyecto, y eso se traduce en consumo, en actividad y en nuevos emprendimientos”, explica Héctor Hinofuentes, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Sierra Grande, en diálogo con RÍO NEGRO.

Hinofuentes, que además es vecino de toda la vida, reconoce que la ciudad llega a este aniversario en una posición diferente a la de años anteriores. “Nos encuentra preparados de otra manera, viendo cómo se va organizando progresivamente todo lo que implica el proyecto y con un ánimo distinto en la gente. Hay movimiento y eso se nota,” afirma.

Según detalló, las habilitaciones comerciales aumentaron en los últimos meses y varios locales que estaban cerrados volvieron a abrir. También se reactivaron hoteles que llevaban años abandonados, al tiempo que el rubro de la construcción muestra señales de crecimiento, especialmente con la demanda de alquileres para los trabajadores y técnicos que llegan a la zona.

“Se están arreglando locales, se ven reformas en los alojamientos y hoteles. No es todavía un boom, pero sí un movimiento sostenido que no veíamos hace mucho”, agrega.

Demanda de alquileres y nuevos desafíos

Héctor Hinofuentes es el presidente de la Cámara de Comercio: Foto: archivo RÍO NEGRO.-

El dirigente empresario señala que la llegada de nuevas familias y trabajadores también plantea nuevos desafíos para la ciudad.

“Hoy tenemos un problema de oferta de alquileres. La estructura actual no alcanza para absorber la demanda, y eso nos obliga a pensar en una expansión ordenada, con servicios y planificación,” advierte.

Hinofuentes subraya que el trabajo conjunto entre el sector público y privado será clave para sostener este crecimiento: “Venimos articulando con la Provincia y la Municipalidad en programas de capacitación, porque sabemos que el empleo calificado será determinante. Hay que preparar a la gente local para que pueda ocupar los puestos que vienen. No depende de un gobierno ni de un partido, sino de todos tirando para el mismo lado.”

Una ciudad con historia de resiliencia

El presidente de la Cámara recuerda que Sierra Grande conoce de cerca los vaivenes de las promesas incumplidas, pero asegura que el presente se vive de otro modo.

“Durante años nos dijeron que la reactivación estaba cerca y nunca llegó. Esta vez hay obras concretas, inversiones reales y trabajo genuino. Eso cambia todo,” dijo.

No solo como dirigente, sino como alguien que vio la ciudad desde sus años más difíciles, este referente analiza:

“Tengo 45 años, nací y me crié acá. Vi cómo el cerro se vació y muchos tuvieron que emigrar. Hoy, ver que hay chicos que pueden pensar en estudiar y quedarse a trabajar en su ciudad, eso te emociona. Es una oportunidad real para las nuevas generaciones.”

Expectativa sostenida

Mientras el puerto de Punta Colorada se levanta y la expectativa crece, el comercio de Sierra Grande comienza a reflejar un nuevo pulso. No es euforia, pero sí una esperanza sostenida en hechos.

“Estamos parados sobre una realidad distinta,” resume Hinofuentes, “y esta vez, el futuro no parece tan lejos.”