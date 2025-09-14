Aniversario Jacobacci: La localidad de la Línea sur rionegrina que busca recuperar protagonismo

Jacobacci, la localidad más grande de la Línea sur rionegrina celebra su 109 aniversario con propuestas, proyectos y obras que son necesarias y anheladas por sus vecinos desde hace años. “No hubo transición. Asumí en diciembre del 2023 y me tocó restablecer vínculos hacia adentro del municipio. Teníamos una deuda importante que pudo saldarse, con irregularidades como otorgamiento de terrenos, asunción o pase a planta de algunos trabajadores. Nos hicimos cargo de un municipio muy desordenado. Tampoco había relaciones con el gobierno provincial, ni las instituciones locales”, comentó el intendente José Mellado.

“Empezamos a cambiar la imagen de a poco. Comenzamos a presentar rendiciones atrasadas y estamos en condiciones de decir que vamos bastante al día. Afrontamos el pago de los sueldos y el aguinaldo se pagó en 2 cuotas. Hoy estamos al día, no tenemos deudas ni con proveedores. Las cuentas están equilibradas, no nos sobra plata, pero tampoco nos falta. Trabajamos al día”, agregó Mellado.



Con los números en orden, desde el municipio se desarrolló un paquete de obras que están permitiendo embellecer algunos sectores, además de incorporar nuevos servicios y dar respuestas con algunos problemas habitacionales con la erradicación de letrinas. “Tenemos 3 polideportivos, dos de ellos no tenían ni calefacción así que empezamos de a poco a ponerlos en orden”, ejemplificó el intendente.

“Empezamos a generar credibilidad y los vecinos comenzaron a ponerse al día. Presentamos un esquema de trabajo al gobierno de la Provincia, en cuando a prioridades y ordenamiento, lo inmediato”, dijo.

Los únicos dos ingresos que este municipio tiene son el cobro de tasas retributivas y lo que Provincia aporta. “Con Nación, aún, no hemos podido entablar relación. En estos pueblo la presencia del Estado es muy importante porque no hay empresas. Tuvimos que hacer dos obras pendientes que teníamos que cerrar. Una se concretó y la otra está en proceso. Esto para rendir lo que faltaba a Nación”, explicó el jefe comunal.

José Mellado, intendente.



Entre las obras que fueron concretando están el bulevar Rogelio Cortizo con luminarias nuevas y cordón cuneta. Este es el acceso principal a Jacobacci, al oeste por la Ruta nacional 23. “En ese sector se está ejecutando la obra Parque Vial que incluye un vagón turístico, financiado por Provincia con el programa Destino Estepa. Se está haciendo con material ferroviario que estaba en descarte. Así seguimos poniendo en valor el origen de nuestro pueblo”, comentó.

Además, se llevó tendido eléctrico y alumbrado del barrio Centenario 1, obra que benefició a más de 60 familias. Se inauguró la sede del Consejo local de Personas con Discapacidad, una casa que fue reformada para tal fin ya que no tenían lugar propio. El mismo trabajo se hizo con una casa de tránsito para personas en estado de vulnerabilidad o víctimas de violencia de genero.



“Desde que estamos en el municipio generamos nuevos espacios recreativos como la plaza de los Mineros, la de La Familia y estamos construyendo una plaza en el barrio Cerro de la Cruz. Pusimos en marcha una obra de cordón cuneta con más de 34 mil metros lineales que benefician a vecinos del barrio Escuela, donde cada vez que llueve se anegan las calles y entra agua a las casas”, agregó Mellado.

Entre el listado de obras están los 2000 metros de cloacas para beneficiar a 56 familias del barrio Fonavi e intervenciones en el mercado artesanal y municipal. “Estamos llevando adelante, con un presupuesto de más de 32 millones de pesos, un recambio, refuerzo y ampliación de lo que es el alumbrado público incorporando tecnología led. Esto beneficia a cuatro barrios en principio”, dijo.

Minería, parque industrial y educación



“Dimos un gran debate con el proyecto Calcatreu, trabado hace 27 años. Pedimos reconvertir o ampliar la matriz productiva de la provincia, sumarnos a los proyectos de Vaca Muerta, el gasoducto. Destrabamos la licencia social para que este proyecto minero funcione ya que es el primero de explotación de oro de la provincia. A esto se suma el de diatomita donde Jacobacci es el principal productor a nivel Sudamericano”, explicó el intendente.



Actualmente hay 7 empresas trabajando que demandan más de 200 puestos de trabajo y hay dos empresas que están en proceso de, una de instalarse y otra de producir. “Hemos comenzado a pensar en el Parque Industrial. Tenemos destinadas 49 hectáreas a unos 5 km de Jacobacci, hacia el Este. Trabajamos con la Provincia para readecuarnos a las leyes vigentes y en base a eso hacerlo de acuerdo a las necesidades que tenemos”, agregó.

La oferta académica

Entre la oferta educativa local existe una sede de la Universidad Nacional de Río Negro, un nodo Curzas de la Universidad Nacional del Comahue y el Instituto Técnico Superior donde se enseña sobre material rodante ferroviario, recursos hídricos, construcciones civiles y técnico en operaciones mineras. “También se dicta una Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos, esto a través de la secretaría de Energía de la provincia y la UBA”, dijo.

“Entre otros objetivos nos propusimos jerarquizar las áreas municipales y significó poder otorgar becas o incentivos a nuestros trabajadores para que, por ejemplo, terminaran la escuela primaria y/o secundaria, flexibilizando horarios. Y es un orgullo decir que muchos lograron el objetivo”, finalizó Mellado.