Aniversario Rincón de los Sauces: Hugo Ernesto Santana, testigo del nacimiento de la ciudad

Hugo Ernesto Santana tiene 68 años y es uno de los vecinos históricos de Rincón de los Sauces. Llegó a la localidad en 1971, cuando el pueblo comenzaba lentamente a formarse.

Su llegada estuvo marcada por la migración de su padre desde Mendoza, con pasos previos por Río Negro. Tras esos primeros años en Piña Blanca, la familia encontró en Rincón el lugar adecuado para arraigarse y construir un proyecto de vida.

En aquellos tiempos, Rincón era un pueblo en crecimiento, con pocas certezas pero muchas posibilidades. Para su padre, fue el mejor sitio para establecerse en la región, y esa decisión definió el rumbo de toda la familia.

Hoy, Hugo vive en su querida ciudad rodeado de afectos, con cuatro hijos y cuatro nietos. Su historia personal está profundamente ligada a Rincón y a las generaciones que allí crecieron.

Desde su mirada, Rincón cambió su vida al permitirle formar una familia y brindarles a sus hijos la posibilidad de estudiar y proyectarse. Se define como un hombre agradecido y bendecido por el lugar que eligió para vivir y al que sigue llamando su pueblo.