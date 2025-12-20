Aniversario Rincón de los Sauces: María Eugenia Cedermaz, parte del crecimiento educacional de la ciudad

María Eugenia Cedermaz es profesora para la Enseñanza Primaria y forma parte de la comunidad educativa de Rincón de los Sauces desde hace más de dos décadas. Junto a su familia, se instaló en la ciudad hace 21 años, cuando el pueblo aún atravesaba una etapa de crecimiento incipiente.

La llegada a Rincón estuvo motivada por las propuestas laborales que ofrecía la localidad, en un contexto de expansión y oportunidades. Esa decisión marcó el inicio de una nueva etapa personal y familiar, ligada al desarrollo del lugar.

Con el paso del tiempo, fue testigo de profundas transformaciones sociales y estructurales. Espacios como la plaza San Martín, el cine, el museo modernizado, la bicisenda, el Parque de las Infancias y la rotonda de ingreso redefinieron el paisaje urbano.

A esos cambios se sumaron calles asfaltadas, nuevos edificios escolares, colegios privados, la ampliación del hospital, semáforos, sucursales bancarias y la llegada del transporte público. También se fortaleció la oferta educativa con propuestas terciarias públicas y privadas.

Para María Eugenia, Rincón de los Sauces fue mucho más que un lugar de residencia. La ciudad la fortaleció junto a su familia, acompañados por los paisajes y cielos que hoy forman parte del sentido de pertenencia a este lugar elegido.