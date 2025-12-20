Aniversario Rincón de los Sauces: Mario Muñoz, trabajador que vio en la localidad una oportunidad de vida

Mario Raúl Muñoz Pinilla vive en Rincón de los Sauces desde hace 30 años y llegó a la localidad a comienzos de la década del 90. Nacido en Temuco, Chile, arribó a la zona convocado por una empresa que le ofreció trabajo.

Cuando llegó, Rincón era apenas una localidad de paso, muy distinta a la ciudad que es hoy. Con el tiempo, fue convirtiéndose en el hogar de cientos de familias que eligieron arraigarse y construir comunidad.

Desde su mirada, el cambio fue total: surgieron clubes barriales, múltiples propuestas deportivas, un museo paleontológico y numerosas plazas, cuando en los años 90 solo existía una. También destaca la aparición de nuevas generaciones de profesionales, hijos e hijas de los primeros pobladores de la ciudad.

Siente un profundo orgullo por el crecimiento del Club Deportivo Rincón, hoy representante de la provincia de Neuquén a nivel nacional. El impacto social y emocional que el club generó en la comunidad es, para él, uno de los símbolos más fuertes de identidad local.

Rincón le permitió formar su familia, conocer personas de distintos lugares y concretar proyectos personales. Apasionado por la colección y recuperación de antigüedades, logró rescatar objetos que forman parte de la historia local y sueña con que la ciudad pueda contar, algún día, con un museo urbano que las preserve.