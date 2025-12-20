Aniversario Rincón de los Sauces: Trifon Hinojosa, un camionero que presenció grandes cambios en la ciudad

Trifon Hinojosa Vallejos es camionero, nació en Cochabamba, Bolivia, y trabaja en la actividad petrolera en Rincón de los Sauces. Su historia en la ciudad comenzó a partir de una invitación familiar que marcaría un antes y un después en su vida.

Llegó por recomendación de una parienta que ya residía en la localidad y, tras ese primer arribo, decidió quedarse a trabajar. Desde entonces, Rincón se convirtió en su lugar de residencia y de desarrollo laboral, sin volver a marcharse.

Al momento de su llegada, recuerda a un pueblo mucho más pequeño, con alrededor de 20 mil habitantes. Una de las escenas que más lo sorprendió fue el tránsito alrededor de la plaza, que entonces tenía una circulación distinta y le generó una curiosa confusión inicial.

Con el paso del tiempo, fue testigo del ordenamiento urbano y de transformaciones profundas en la ciudad. El crecimiento poblacional, la expansión de los clubes y el desarrollo general marcaron una nueva etapa para Rincón, que hoy supera ampliamente aquel tamaño inicial.

Actualmente, Trifon valora las oportunidades que la ciudad le brindó a través de su trabajo en el petróleo. Desde su experiencia, Rincón de los Sauces es un lugar que creció junto a quienes lo eligieron, y al que expresa un sincero agradecimiento.