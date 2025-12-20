Aniversario Rincón de los Sauces: Vanesa Peralta, la primera pasajera del transporte público de la ciudad

Vanesa Peralta es modista de oficio y vive en Rincón de los Sauces desde hace casi 37 años. Su historia personal está profundamente ligada al crecimiento del pueblo, al que llegó siendo niña junto a toda su familia.

La llegada se dio cuando su padre fue trasladado por la empresa donde trabajaba y la familia arribó un 1° de enero, en plena tarde y bajo un intenso calor. Recuerda el viaje en el viejo Falcon familiar, los caminos de tierra y la sensación de cercanía de un pueblo donde todo quedaba a pocas cuadras.



En aquellos años, Rincón tenía una dinámica comunitaria muy marcada. Iban todos a la misma escuela, la N° 238, que concentraba jardín, primaria y secundaria, y la vida cotidiana se sostenía en la confianza, al punto de que los chicos hacían trámites con una simple nota escrita por sus madres.

Con el paso del tiempo, fue testigo de una transformación profunda. Vio crecer al pueblo hasta convertirse en ciudad, con la llegada constante de familias, la expansión del comercio y cambios en la organización urbana, como las calles de mano única y la diversidad de rubros comerciales. Tuvo el honor de ser la primera pasajera en utilizar el transporte público de la ciudad, inaugurado en diciembre de este año.

Sobre el futuro de la ciudad, espera que siga siendo un lugar de encuentro, de cultura, de pasión y de vida. Que sus calles sigan siendo el escenario de historias inolvidables y sus habitantes sigan siendo la razón de tu belleza