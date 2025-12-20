Aniversario Rincón de los Sauces: Victor Sosa es pionero de la ciudad, del trabajo y lo cultural

Víctor Sosa llegó a Rincón en 1974 cuando solamente contaba con cuatro cuadras. Salta Misiones, San Martín y Perón.

Comentó que era muy duro vivir al comienzo, mucho viento y sin agua. Pero lo importante era hacer patria, comencé viviendo junto a mis padres y a comienzos de los 80s comenzó la nueva etapa de crecimiento.



Durante varios años tuvo varias escuelas, donde enseñó folklore, bombo, guitarra y demás aspectos culturales, muchos de sus alumnos hoy son profesores.

Hoy en día se desempeña como chofer de una empresa petrolera, pero sin dejar de lado su amor al folklore. Pertenece al instituto IDAF, de arte folclórico.

Comentó que Rincón avanzó en todos los aspectos, con calles asfaltadas que pensó que nunca llegarían, hospitales y lugares públicos para la población. Y que es pesar de no nacer en Rincón, llegó cuando no era casi nada y se considerara más rinconense que Neuquino.