Aniversario Rincón de los Sauces: Walter Erdozain, personaje destacado de la salud y bienestas de los ciudadanos

Walter Erdozain Gómez es médico, neuquino nacido y criado en la provincia, y una figura activa en la vida sanitaria y política de Rincón de los Sauces. En las últimas elecciones formó parte de un espacio político provincial que obtuvo el triunfo en la localidad, reflejando su compromiso con la comunidad.

Llegó a Rincón en 2007, tras renunciar al sistema público para trabajar en la clínica de petroleros privados, aunque al año y medio regresó a la salud pública. Desde entonces desarrolla su labor en el hospital local, institución que dirigió entre 2015 y 2017 y nuevamente desde enero de 2024.

Su decisión de quedarse estuvo vinculada tanto a la plaza laboral como a una convicción personal. Haber crecido y desarrollado su carrera en el interior de la provincia reforzó su idea de que Rincón era, y sigue siendo, su lugar.

Desde su mirada, el crecimiento poblacional fue acelerado y desmedido, sin el acompañamiento necesario en infraestructura básica como cloacas, energía y gas. A ello se suman problemáticas sociales asociadas a la explotación de Vaca Muerta, como la llegada de personas en busca de trabajo que quedan sin contención, lo que incrementa situaciones de vulnerabilidad, adicciones y conflictividad.

Al mismo tiempo, reconoce que la ciudad se ha embellecido con las últimas gestiones municipales, incorporando espacios verdes y áreas recreativas clave para una población mayoritariamente infantil.Rincón no transformó su vida de manera directa, pero le permitió involucrarse en ámbitos políticos y sanitarios, crecer en experiencia y devolverle a la comunidad parte de lo que le brindó.