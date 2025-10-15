Anmat prohibió el producto «Copito de Nieve»: qué pasó con los heladitos secos que podrían ser peligrosos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de elaboración, fraccionamiento, comercialización y publicidad en todo el territorio nacional del producto «Copito de Nieve – Heladitos Secos«, por no cumplir con la normativa alimentaria vigente y representar un riesgo para la salud de los consumidores.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 7566/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, e incluye también la prohibición de su venta en plataformas digitales.

Según informó el organismo, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) detectó irregularidades en el producto tras una notificación de la Dirección General de Control de Córdoba, que halló los “heladitos secos” en un comercio de esa ciudad y tomó muestras para su análisis.

Los resultados fueron “no conformes”, ya que los números de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) y de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) que figuraban en el envase —RNPA N° 04039186-04039187 y RNE N° 04017294— no existen en los registros oficiales.

Las autoridades confirmaron que «Copito de Nieve» no contaba con registros válidos y que su rotulado incluía datos apócrifos

Ante esta situación, la autoridad sanitaria provincial resolvió la prohibición de elaboración, publicidad, comercialización y distribución del producto en Córdoba, al considerarlo un alimento sin registros sanitarios válidos y con rotulación apócrifa.

El INAL confirmó luego que el producto está en infracción al artículo 3° de la Ley N° 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71, y a los artículos 6 bis y 13 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros sanitarios y presentar una etiqueta con datos falsos.

En consecuencia, la ANMAT determinó que «Copito de Nieve – Heladitos Secos» no podrá ser elaborado, fraccionado, comercializado ni expendido en ninguna parte del país, ni en comercios físicos ni a través de plataformas digitales.

Con información de Noticias Argentinas