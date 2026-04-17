Anmat prohibió la venta de productos de maquillaje para niños: los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la inmediata prohibición, comercialización, publicidad en línea y distribución en todo el territorio nacional de una serie de productos cosméticos infantiles de origen asiático, debido a la ausencia de inscripción sanitaria en sus rótulos y la imposibilidad de garantizar su seguridad para los consumidores.

La medida fue publicada en la disposición 1860/2026 dentro del Boletín Oficial. Se notificó a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud

El Servicio de Cosméticos y de Higiene Personal realizó una serie de controles e inspecciones de salud y estado dentro mercado en CABA. Durante la jornada se detectó la presencia de diversos productos dirigidos a niños que no contaban con registro sanitario ante el organismo regulador argentino.

La decisión de retirar estos productos fue adoptada tras constatarse que ninguno de ellos figura en la base de datos de cosméticos inscriptos por Anmat, lo que supone que su elaboración, ingredientes y condiciones higiénico-sanitarias no han sido evaluados por la autoridad competente.

Al constatarse de esta mercadería, las inspecciones comprobaron que los productos fueron puestos a la venta sin intervención de importadores habilitados ni autorización legal de importación. La prohibición abarca todas las instancias comerciales, incluyendo la venta en plataformas digitales, la publicidad y la distribución física en locales.

Anmat prohibió la venta de productos de maquillaje para niños: qué productos son

La retención de estas marcas abarca a varios productos comerciados en la provincia de Buenos Aires. Algunos de estos elementos y a los titulares que pertenecen son:

Labiales “lip balm” de POLA AYIR

de Labial “lip gloss Tasty Rainbow Sugar ” de MAGIC YOUR LIFE

” de Labial con aplicador y llaveros de RPK

Labial “Strawberry moisturizing” de FAVOR BEAUTY

de Paleta de sombras para ojos con dibujo de Hello Kitty

La decisión de la organización afirmó que «Estos elementos al no contar con inscripción en Anmat, no podrán ser distribuidos ni comercializados hasta tanto regularicen su situación conforme a la normativa vigente».

Como advertencia para los productores, el organismo reiteró que los cosméticos importados deben cumplir con la inscripción obligatoria, el análisis de ingredientes, componentes y la evaluación de condiciones de fabricación antes de ser puestos a la venta en el país.