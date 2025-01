«Conteo» para recibir el año en Bariloche y pista de baile en el Centro Cívico: la fiesta que promete quedarse

«¡Faltan cuatro minutos para recibir al 2025 así que vayan preparando sus copas!«, alentó Gustavo Gaminao con su micrófono, ubicado a unos pocos metros de las escalinatas del Municipio de Bariloche mientras la gente no paraba de bailar en la calle principal del Centro Cívico. El árbol de Navidad gigante iluminaba lo que parecía ser un salón de baile. Otros muchos abrían sus mochilas y sacaban copas como si nada y alguna botella. De repente, empezó el conteo: «10, 9, 8, 7… ¡Feliz año nuevo!». La gente enardecida empezó a gritar y a saltar. Así recibió Bariloche el 2025 en una noche fresca pero despejada.

Ante la gran cantidad de restaurantes cerrados, el secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, había anunciado la habilitación de carros gastronómicos a precios accesibles en la plaza céntrica de la ciudad para la noche del 31 de diciembre y la presentación de la agrupación folclórica El Antiguo para recibir el año nuevo.

Por primera vez, Bariloche celebró la llegada del año nuevo con un evento sencillo y espontáneo en el Centro Cívico que reunió, a partir de las 22, a muchísimos turistas. En un primer momento, un payaso brindó un show de malabares para los más chicos y después, Gaminao que también es coordinador general de la Subsecretaría de Cultura de Bariloche, aportó su equipo de sonido para poner música y que la gente bailara. El lugar se convirtió en una fiesta al aire libre.

Minutos después de que el reloj marcara las 12, la agrupación El Antiguo ofreció un espectáculo de chacareras y zambas. Tras los aplausos, Gaminao llamó a la gente a sumarse al baile dando algunas indicaciones. Muchos se sumaron divertidos.

Los turistas pedían «salsa, música de Brasil, México, Colombia y Venezuela». «Venían a pedirte los temas de su país. No pensamos que iba a haber tanta gente. No podíamos creer lo que fue. Había mucha gente joven, pero también muchos grupos familiares«, resumió Gaminao que tiene 33 años, se crió en el barrio Arrayanes y aseguró que hace 28 años que baila folclore.

Los comienzos en La Llave

«Mi mamá medio cansada de verme deambular por la calle me mandó a hacer algún taller en la escuela de arte La Llave. Lo primero que hice fue entrar al salón donde estaba la profesora Nélida Tezzanos que me preguntó qué andaba haciendo. Le dije que buscaba un taller y cuando me preguntó cuál, señalé a los que bailaban folklore. Eran las 23 y no volvía a mi casa. Tenía seis años«, contó divertido.

Desde ese momento, Gaminao nunca más dejó de bailar. Reconoce que Tezzanos le inculcó esa pasión y entiende que fue ella quien le dejó «un legado para que el folklore siga creciendo en Bariloche». Desde hace cinco años, Gaminao baila con su esposa, Nancy Aranda, con quien fundó El Antiguo conformado por más de 220 bailarines. El más chico tiene 3 años y el más grande, casi 90.

«Damos clases en el gimnasio de Bomberos Voluntarios y en la presentación que nos invitan, allí estamos. En el caso de este evento para recibir año nuevo, fue organizado dos días antes. Queríamos recibir año nuevo bailando folklore y se pudo organizar», comentó.

Advirtió que cuando llegaron a la plaza con su esposa, creían que habría poca gente, pero poco a poco comenzaron a llegar. «Estábamos re nerviosos. La gente empezó a bailar, brindar. Me gustaría volver a hacerlo. Yo vengo de los barrios y se lo que es estar en el barrio caminando cuadras y cuadras para llegar a un boliche o una fiesta. Además, era el sueño de Nancy también: recibir el año nuevo en el Centro Cívico y se lo pude cumplir«, concluyó.