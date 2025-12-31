Caída en plena montaña: una mujer de 80 años fue rescatada de emergencia en el parque Lanín

Un pedido de auxilio puso en marcha un operativo contrarreloj en el parque nacional Lanín de Neuquén, este martes. Una mujer de 80 años sufrió una caída en la zona de Queñi y debió ser asistida por personal especializado, en un rescate que movilizó a distintas áreas del sistema de emergencias.

Accidente en la cordillera de Neuquén y un rescate de varias horas

El hecho ocurrió en la jornada de ayer cuando el radioperador del parque recibió la denuncia de una mujer con antecedentes de hipertensión y diabetes. Según se informó, presentaba «golpes leves en un brazo y en la cabeza luego de la caída». Sucedió mientras hacía senderismo con su familia.

El Parque Nacional Lanín detalló que uno de los acompañantes se acercó a la seccional para dar aviso al Guardaparque Nacional. A partir de ese contacto, se activó el protocolo de rescate previsto para este tipo de emergencias en áreas de montaña.

Queñi es un área ubicada en el sur de Neuquén, a unos 40 kilómetros de San Martín de los Andes. Foto: gentileza.

Una cuadrilla integrada por cinco rescatistas del ICE Sur se dirigió al lugar para evaluar a la víctima. Tras el control inicial, el personal procedió a la evacuación mediante una camilla canasto, debido a las condiciones del terreno y al estado general de la mujer.

Despliegue nocturno de emergencia en el Parque Nacional Lanín

Luego de la evaluación médica realizada en el sitio, se indicó que se desactivaron las solicitudes cursadas a Prefectura Naval y al SIEN. Ambos organismos permanecieron alertas ante una posible complicación, que finalmente no se registró durante el operativo.

En horas de la noche, la mujer fue trasladada por sus propios familiares, bajo custodia del personal del ICE Sur. El operativo concluyó sin incidentes adicionales y con seguimiento preventivo de la situación sanitaria de la víctima.

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron que para salir a la montaña es obligatorio completar el registro de trekking único con al menos 48 horas de anticipación. El trámite debe realizarse a través del sitio oficial del organismo.

Las autoridades también reiteraron que está prohibido realizar fuego fuera de campings organizados con prestadores habilitados, así como el ingreso con mascotas y drones. Además, recomendaron elegir senderos acordes a la experiencia personal, consultar el pronóstico meteorológico y regresar con todos los residuos generados.