Año Nuevo en Neuquén: de cuánto son las multas por pirotecnia y qué otras sanciones hay

En Neuquén, el uso de pirotecnia durante Navidad y Año Nuevo está prohibido por ley. La normativa establece multas y otras sanciones para infracciones cometidas tanto por particulares como por comercios. Hay multas que se actualizan con el salario mínimo, decomisos inmediatos y clausuras.

Qué dice la ley que prohíbe la pirotecnia en Neuquén

La Ley Provincial 3371, sancionada a fines de 2022, profundizó el esquema de Pirotecnia Cero en Neuquén. La norma busca reducir daños en personas con hipersensibilidad auditiva, animales y el ambiente.

Según lo que establece la ley provincial, las sanciones no se limitan solo a multas económicas. El régimen prevé medidas administrativas que se aplican de acuerdo con la gravedad de la infracción.

La pirotecnia lumínica es la única permitida sin autorización especial. Imagen ilustrativa.

Entre las sanciones figura el decomiso de la mercadería, con incautación inmediata y posterior destrucción. En el caso de locales comerciales, también se contempla la clausura temporaria o definitiva.

Cuánto cuestan las multas en Neuquén y qué pasa si hay reincidencia

Para el uso particular, la sanción económica va de uno a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, la ley prevé el decomiso de los elementos utilizados durante la infracción.

En los casos de comercialización o almacenamiento, las multas van de cinco a 50 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. A esas sanciones se suma el decomiso y la clausura del comercio por un plazo de cinco a 30 días.

La reincidencia agrava el castigo. La sanción económica se duplica y, si se trata de un comercio, la norma habilita la clausura definitiva del establecimiento.

La ley también define el destino de los fondos recaudados. El dinero se asigna a campañas de concientización, programas de salud vinculados al TEA y acciones de protección animal.