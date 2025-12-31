Controles en las rutas de Neuquén por Año Nuevo: cómo serán los operativos este 31 de diciembre y madrugada del 1 enero

Palpitando los festejos para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo, Neuquén se prepara para montar un operativo en pos de controlar el tránsito y evitar siniestros. Desde el Gobierno aseguraron que el mismo funcionará este 31 de diciembre y se mantendrán durante la madrugada del 1 de enero.

Operativo en Neuquén por Año Nuevo

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que el operativo especial se desarrollará entre este miércoles y el jueves 1 de enero. El objetivo es «prevenir siniestros y cuidar a la comunidad durante las celebraciones».

De esta manera detalló que los equipos de la Secretaría de Emergencias estarán presentes en los siguientes lugares y horarios:

A partir de las 18 de este miércoles, se brindará cobertura sobre: Ruta Nacional 22, sector Arroyito; y Ruta Provincial 51, sector Mari Menuco

En la ciudad de Neuquén: el control se desarrollará desde las 2:00 hasta las 6:00 de la mañana en «distintos puntos del ejido urbano, mediante un trabajo conjunto entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Policía de la Provincia del Neuquén y Tránsito Municipal».

Desde el organismo remarcaron que «en todos los puntos habrá Unidades de Respuesta Inmediata, equipos de control de alcoholemia (alcoholímetros) y ambulancias del SIEN, para garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia».

Por último recordaron que está en vigencia la norma de Alcohol Cero y solicitaron: «Si tomás alcohol, no manejes. Designa un conducto o usá transporte público».