Anomalías de temperatura en Argentina: «El centro y norte de Patagonia fueron las más afectados por el calor»

Según el reporte de la organización científica internacional Climate Central, América del Sur es una de las regiones más afectadas por las olas de calor entre diciembre y febrero. Argentina fue el país que sufrió más anomalías de temperatura, con el aumento de casi 1 grado en relación a los últimos 30 años (se analizó el período 1991-2020).

Córdoba fue la ciudad más afectada del país con un incremento inusual de 1,2 grados y 22 días continuados de calor extremo.

«Todo esto también se sintió en la Patagonia Norte«, resumió el oceanógrafo barilochense Matías de Oto Proschle, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Recordó que, diciembre arrancó frío en Patagonia y a nivel país. «De a poco, se fue calentando motores y de hecho, el norte patagónico es el que más se calentó en diciembre y fue impactante. Pensábamos que íbamos a tener un diciembre más fresco, lo que se contraponía a los últimos años y durante la segunda quincena, la tempera comenzó a aumentar», comentó.

Al mismo tiempo, se registraron tormentas eléctricas que «fueron húmedas ya que dejaron precipitaciones de hasta 30 milímetros en El Bolsón y granizo en Bariloche». De hecho, una generó el incendio en la zona de Los Manzanos, en el parque nacional Nahuel Huapi que se extendió casi por más de dos meses.

La suba de temperatura durante la segunda quincena de diciembre, consideró Oto Proschle, «fue el quiebre del verano«. «Enero resultó muy cálido, con casi un grado de anomalía positiva. Bariloche registró un grado por encima del promedio histórico durante todo el verano. Es mucho. Hay que tener en cuenta que un grado en invierno implica que la línea de nieve se corre unos 150 metros. Lo que significa no tener nieve en la base del cerro Catedral o en la ciudad«, indicó.

Según los informes del SMN, «la franja central del país y norte de Patagonia fueron las zonas más afectadas por olas de calor durante enero. Se registraron dos eventos de leve a moderada intensidad con una persistencia que alcanzó una máxima duración de 6 días en la ciudad de Neuquén». Y otro en Viedma y Maquinchao, con 3 días de duración.

Por otro lado, en la Patagonia Sur estuvo más frío que lo normal. «El verano en Santa Cruz o Tierra del Fuego fue anómalamente frío. Entonces, por un lado, había una anomalía fría en el extremo sur y una anomalía muy cálida en el extremo norte. Con esta diferencia de temperatura, se generó un corredor, un canal de viento más fuerte por cordillera, hacia el oeste«, especificó el especialista. Esto afectó los focos de incendios que se produjeron en la Comarca Andina, especialmente durante de las tardes, dificultando las tareas de extinción del fuego.

También sorprendió la cantidad de días continuados de calor extremo. Neuquén y Viedma entraron en el ranking de olas de calor. Bariloche, Chapelco, El Bolsón y Esquel, en cambio, pese a las elevadísimas temperaturas, no ingresaron en este ranking debido a la amplitud térmica: «Para tener olas de calor se necesita un umbral de tres días. Esos valores para Bariloche fueron de una temperatura máxima de 26 grados y una mínima, de 12. ¿Por qué no entramos en la ola de calor? Porque la temperatura mínima no superó el umbral que califica para ola de calor. Había mañanas muy frías y tardes extremadamente cálidas«.

De Oto Prochle recalcó que el pronóstico del SMN «resultó asertivo en diciembre«: «Se esperaba un verano más cálido y más seco en Patagonia Norte. ¿Y qué terminó ocurriendo? Llovió alrededor de un 30% en el verano en la región. Por lo general, diciembre, enero y febrero aportan 30 milímetros, cada uno. Pero en estos tres meses, llovió apenas 30 milímetros; es decir lo que debería llover en un mes«.

El 2024 fue declarado el más caliente registrado desde hace 175 años en el planeta, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (WMO).

Récords diarios (1961 – 2023)

Diciembre 2024

Temperatura máxima más alta: San Julián, en Santa Cruz (37 grados, el 25 de diciembre); El Calafate (27.4 grados, el 16 de diciembre).

Temperatura mínima más baja: Uspallata (-2.5 grados, el 9 de diciembre), San Julián (-0.7 grados, el 6 de diciembre) y Neuquén (2.4 grados, el 7 de diciembre).

Enero 2025

Temperatura máxima más alta: Trelew (43.6 grados, el 12 de enero) y Maquinchao (39 grados, el 30 de enero).