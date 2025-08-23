ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Arte, conciencia y reciclaje: Alejandro Casalini inaugura la galería de la Biblioteca Casa de Amigos en Roca

La exposición “Des-Hechos que Re-Dicen…” inaugura el espacio de galería de la Biblioteca Casa de Amigos y propone un recorrido por las obras de Alejandro Casalini, un artista que convierte los desechos en arte y reflexión.

Redacción

Alejandro Casalini, que reúne creaciones realizadas a partir de materiales desechados.

Los objetos que la sociedad descarta, Alejandro Casalini lo convierte en arte. Con botellas, maderas, hierros y objetos olvidados, el artista construye piezas que invitan a pensar sobre el consumo y la posibilidad de dar nuevas vidas a lo que parecía no tener valor.

Muetra de Alejandro Casalini: en la Biblioteca Casa de Amigos de Stefenelli

Este domingo 24 de agosto a las 17, en la Biblioteca Popular Casa de Amigos de Stefenelli, se inaugura la muestra “Des-Hechos que Re-Dicen…”, del artista Alejandro Casalini. Con esta exposición quedará abierto el nuevo espacio de galería de arte en la histórica estación de tren.

“Des-Hechos que Re-Dicen…”, la muestra que convierte objetos descartados en piezas de arte.

La propuesta invita a mirar de otra manera aquello que normalmente termina en la basura. A través del concepto de refuncionalizar los objetos que descarta la sociedad de consumo, Casalini convierte restos en obras cargadas de sentido.

“El reciclaje es su marca registrada”, destacan desde la organización, y en esta muestra vuelve a poner en diálogo arte, conciencia ambiental y reutilización creativa.

La comunidad de Rocase prepara para la apertura del nuevo espacio cultural

La inauguración se realizará este domingo 24 a las 17 en la Biblioteca Popular Casa de Amigos, ubicada en la esquina de Vintter y Rochdale, en la histórica estación de tren de Stefenelli, en Roca.

Alejandro Casalini es un artista visual que desde hace años trabaja con materiales reciclados como eje central de su obra.

Casalini utiliza materiales en desuso para crear obras que invitan a repensar el consumo.

Su estilo se caracteriza por transformar objetos descartados en piezas que interpelan sobre el consumo, la memoria y la posibilidad de dar nuevos significados a lo que parece no tener valor.

Con botellas, maderas, hierros y objetos olvidados, el artista construye piezas
Casalini diseñó el logo de la Biblioteca Popular Casa de Amigos de Stefenelli.
Su muestra “Des-Hechos que Re-Dicen…” abrirá este domingo el espacio de arte de la Biblioteca Casa de Amigos en Stefenelli.

