¿Asado y nuevo hit en Neuquén? FMK reveló qué hará antes de su show en la Fiesta de la Confluencia 2026

La Fiesta de la Confluencia 2026 ya se palpita en Neuquén. Tras el lanzamiento oficial en Buenos Aires, el «hitmaker» de la escena urbana, FMK, dialogó con este medio y reveló que su paso por la ciudad no será solo una escala técnica: el cantante planea una estadía extendida con un ritual bien argentino.

«Quiero estar dos o tres días antes con la banda, comer unos asaditos, disfrutar del festival y ya estar preparado, empapado de Neuquén», confesó FMK, quien destacó el vínculo especial que tiene con la región. Según explicó, la Patagonia fue una de sus grandes fuentes de inspiración durante la composición de su último álbum.

¿Un estreno exclusivo en la Isla 132?

Más allá del relax, el artista dejó la puerta abierta a una sorpresa que podría ser el gran momento de la noche del viernes 6 de febrero. Entre risas, confirmó que existe la posibilidad de «presentar algo nuevo con alguien» durante su show.

Teniendo en cuenta que esa misma noche comparten grilla figuras como Ángela Torres, Luck Ra y Tuli, las especulaciones sobre una colaboración en vivo ya encendieron las redes sociales.

De Tuli a la «Morocha»: un viernes sin respiro en la Fiesta de la Confluencia

La jornada del viernes promete ser una de las más convocantes en el Paseo de la Costa. La apertura estará a cargo de Tuli, seguida por Lauty Gram, marcando el pulso de una tarde a puro sol junto al río Limay.

A medida que caiga la noche, el escenario mayor recibirá a FMK y Angela Torres, preparando el terreno para el cierre estelar de Luck-Ra, quien llegará con su arsenal de hits de cuarteto para hacer bailar a miles.

Cronograma de horarios: viernes 6 de febrero