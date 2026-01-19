Fiesta de la Confluencia 2026: cuánto sale el hospedaje por noche en Neuquén y qué opciones hay

A días de que comience la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, la demanda de alojamiento en Neuquén empieza a crecer. Con una grilla confirmada que incluye figuras de la talla de Luciano Pereyra, Karina, Luck Ra, La Joaqui y Trueno, miles de visitantes de toda la región y el país se preparan para desembarcar en el Paseo de la Costa.

Diario Río Negro realizó un relevamiento de precios basado en las principales plataformas de reserva y tarifarios oficiales para determinar cuánto presupuesto se necesita para hospedarse durante las cuatro noches del evento (del jueves 5 al lunes 9 de febrero).

Los precios por noche en Neuquén y las variantes de opciones para hospedarse

El mercado hotelero neuquino ofrece opciones para distintos perfiles de bolsillo. Estos son, en promedio, los valores por noche para dos personas:

Opciones económicas (Hostels y hospedajes compartidos): para el público joven o quienes priorizan el ahorro, los precios salen desde los $61.000 por noche . El total por la estadía completa ronda los $245.000.

para el público joven o quienes priorizan el ahorro, los precios . El total por la estadía completa ronda los $245.000. Gama intermedia (Hoteles 3 y 4 estrellas): es la opción más buscada por las familias que llegan desde ciudades vecinas. Los valores oscilan entre los $118.000 y $122.000 por noche . Para las cuatro jornadas, el presupuesto base debe considerar unos $475.000.

es la opción más buscada por las familias que llegan desde ciudades vecinas. Los valores . Para las cuatro jornadas, el presupuesto base debe considerar unos $475.000. Gama Premium y ejecutiva: para quienes buscan máximo confort y servicios adicionales, las tarifas arrancan en los $151.000 por noche, pudiendo superar los $600.000 por el fin de semana largo de la fiesta.

La grilla de artistas, día a día, para la Fiesta de la Confluencia

Jueves 5 de febrero

Rombai

Migrantes

Luciano Pereyra

Karina

Viernes 6 de febrero

FMK

Lautygram

Tuli

Roze

Angela Torres

Luckra

Sábado 7 de febrero

La Beriso

Bersuit Vergarabat

Kapanga

No Te Va A Gustar

Domingo 8 de febrero