Marchas por el 24 de marzo: a qué hora inician las actividades en Neuquén, Roca, Viedma y Bariloche

Este 24 de marzo a 50 años del golpe cívico-militar que instauró la última dictadura de 1976 en Argentina y dejó un saldo de más de 30 mil desaparecidos.

Bajo el lema de Memoria, Verdad y Justicia, los organismos de derechos humanos encabezarán la tradicional concentración en Plaza de Mayo, pero al interior del país también estas actividades se replicarán.

En la provincia, las actividades comenzarán de manera anticipada en algunas localidades, combinando expresiones artísticas, debates políticos y las infaltables marchas que recorrerán las calles para reivindicar la democracia y el repudio al terrorismo de Estado.

Neuquén: movilizaciones por el 24 de marzo

En Neuquén capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) convocó a una vigilia y movilización a la que ya se adhirieron varias organizaciones.

La actividad inició el lunes 23 de marzo con una vigilia por «Memoria, Verdad y Justicia» en el anfiteatro Gato Negro que se encuentra en el parque Central de Neuquén.

Este martes 24 sigue con la marcha programada para las 19.30. Bajo la consigna «50 años del golpe genocida. Son 30.000. Los derechos se conquistan en las calles. ¡Ni un paso atrás!», convocaron a reunirse en el monumento a San Martín.

Viedma: pañuelazo y acto central para el 24 de marzo

La capital provincial tendrá una agenda cargada el martes 24. Las actividades iniciarán a las 10:00 con el acto oficial organizado por la Municipalidad.

Al mediodía, a las 12:00, se llevará a cabo un «Pañuelazo» en el emblemático Puente Ferrocarretero, uniendo simbólicamente a la comarca. La jornada cerrará con la gran movilización popular que partirá a las 17:00 desde la Plaza San Martín.

Agenda extendida de actividades para este 24 de marzo en Roca

Este 24, la actividad se concentrará en la plaza por la Memoria desde las 16:00, con pintada de pañuelos, bordado colectivo y radio abierta.

La marcha central será a las 18:30, seguida por la lectura del documento y una función teatral a las 20:30 en el Centro Cultural Plaza Abierta.

Como cierre, el día 25 a las 19.30 habrá una jornada cultural en la terminal de ómnibus.

Los preparativos en Cipolletti y la marcha este 24 de marzo

La ciudad de Cipolletti comenzó con la vigilia el 23 de marzo a las 18:30 en la Plaza de la Justicia, donde se realizaron pintadas de pañuelos y cartelería.

El martes 24, la convocatoria para la marcha principal está fijada para las 11 en la intersección de Yrigoyen y España, apostando a una movilización temprana para luego sumarse a otros actos regionales.

En Cinco Saltos, las actividades comenzarán desde las 17:00. Habrá intervenciones en la Plaza San Martín y micrófono abierto. El cierre será particularmente emotivo con una marcha de antorchas programada para las 18:45, recorriendo las calles céntricas de la ciudad.

A qué hora es la marcha por el 24 de marzo en Bariloche

En la zona cordillerana, las actividades se centrarán en el Centro Cívico. De 10:00 a 12:00 se realizará la tradicional pintada de pañuelos sobre la plaza.

Por la tarde, a las 16:00, se iniciará la concentración para marchar desde las calles Onelli y Brown, en lo que se espera sea una de las manifestaciones más concurridas de la región.