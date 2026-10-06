Así fue el operativo para evacuar a Don Lemuñir, el poblador de más de 100 años que vive frente al Volcán Lanín

La evacuación de Don Lemuñir comenzó con el aviso de un vecino y terminó resolviéndose con una cadena de traslados en donde participaron varias instituciones. Se trata de un antiguo poblador del Parque Lanín que tiene más de 100 años y vive frente al volcán Lanín. La ubicación de su vivienda, en una zona de difícil acceso sobre el lago Huechulafquen, obligó a combinar traslados por tierra y por agua para poder derivarlo hasta el hospital de Junín de los Andes.

Según informó el Parque Nacional Lanín el operativo comenzó cerca de las 12:45, cuando un poblador de la zona avisó sobre el estado de salud de Lemuñir y explicó que necesitaba ser trasladado para recibir atención médica. A partir de eso se puso en marcha un trabajo coordinado entre el Parque Lanín, Gendarmería, integrantes de la comunidad Lafkenche y personal de salud.

Cómo fue el operativo para llegar hasta Don Lemuñir

Desde el Parque Lanín indicaron que mientras se gestionaba el envío de una ambulancia y el acompañamiento de Gendarmería, personal de Guardaparques se dirigió hacia la vivienda junto a dos pobladores de la zona y dos efectivos de la fuerza.

Cuando llegaron, encontraron al poblador de «buen ánimo«, aunque con dificultades para movilizarse por sus propios medios. Luego se organizó un recorrido por etapas hasta llegar al punto donde lo esperaba la ambulancia.

Por su edad, su historia en la zona y el particular lugar donde vive, Don Lemuñir se ha ganado el mote de ser una «leyenda» del Parque.

El comandante Víctor Ortiz, segundo jefe del Escuadrón 33, explicó a Diario RÍO NEGRO que la vivienda se encuentra en un sector donde únicamente se puede acceder cruzando el lago Huechulafquen en lancha. Es una zona ubicada sobre la cara sur del volcán Lanín.

El tramo final hasta Junín de los Andes

El importante despliegue terminó en el muelle de la Hostería Paimún, donde se había establecido el punto de encuentro con la ambulancia. Una vez que el poblador llegó hasta allí, fue ingresado a la ambulancia y trasladado al Hospital de Junín de los Andes, alrededor de las 14.45.

Según confirmaron a este medio, el hombre permanece estable y acompañado por sus familiares en el centro de salud. Desde el Parque Lanín destacaron el compromiso y rápido accionar de las distintas instituciones y vecinos para poder ayudar al reconocido poblador.