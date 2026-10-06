Rescataron a un poblador de más de 100 años considerado una leyenda del Parque Lanín: cómo se encuentra

Un poblador de más de 100 años considerado una leyenda del Parque Nacional Lanín fue evacuado este lunes por la tarde en la zona del paraje Paimún. El operativo estuvo a cargo de personal de Gendarmería, luego de un pedido de asistencia realizado por la Administración del Parque. El hombre ahora permanece en el hospital de Junín de los Andes.

El procedimiento comenzó cuando integrantes del Grupo “La Unión”, dependiente del Escuadrón 33 “San Martín de los Andes”, recibieron el pedido para colaborar con la evacuación sanitaria. El operativo se llevó adelante mediante un trabajo en conjunto de Guardaparques, Gendarmería, integrantes de la comunidad Lafkenche y personal de salud.

Quién es Martín Lemuñir, el poblador centenario del Parque Lanín

El comandante Víctor Ortiz, segundo jefe del Escuadrón 33, informó a Diario RÍO NEGRO que se trata de Martín Lemuñir, un antiguo poblador de la zona, cuya edad se estima entre los 102 y 103 años.

Lemuñir vive solo en un campo ubicado en el margen sur del lago Huechulafquen, frente al volcán Lanín. Por su edad, su historia en la zona y el particular lugar donde vive, se ha ganado el mote de ser una «leyenda» del Parque.

Lemuñir vive en la zona de Curruhue, dentro del Parque Nacional Lanín.

El procedimiento inició porque el poblador necesitaba atención médica y, ante la dificultad para acceder hasta su vivienda, Gendarmería llegó en embarcación hasta la costa del lago Huechulafquen.

Ortiz indicó que la única manera de llegar hasta allí es por lancha. «No hay otra manera de hacerlo que cruzando en lancha», explicó. El segundo jefe del Escuadrón confirmó que el operativo se concretó sin inconvenientes y que Lemuñir se encuentra estable en el Hospital de Junín de los Andes, acompañado por familiares.

El procedimiento permitió sacar al poblador de una zona de difícil acceso, ubicada a unos 65 kilómetros de San Martín de los Andes. Para llegar hasta allí desde Puerto Canoa es necesario recorrer varios kilómetros por agua.