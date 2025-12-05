Así se vivió anoche el documental de la Regata en el Auditorio del Diario Río Negro

La satisfacción por la concreción de una idea y el desafío de abrazar 50 años de historia en una hora de película. El regocijo en la mirada de los espectadores, es la nuestra. Muchos de los que se acercaron al Auditorio del Diario Río Negro para ver la proyección del documental “Una historia escrita en el agua”, no conocían nada de canotaje ni de la esencia de la Regata del Río Negro, que está a punto de emprender su edición dorada.



Aún así, el disfrute y el respeto de la audiencia ante el trabajo documental que honra a la travesía más larga del mundo, fue el mayor premio para este film que se basa en tres pilares fundamentales: los palistas de todos los tiempos, la Regata y el río como vínculo necesario de esta prueba que ya es leyenda.

La profunda conexión que se generó en la sala habla del poder de este relato. El documental no solo narra una competencia: celebra un linaje y un rito que atraviesa generaciones, que muchas de ellas se hicieron presente, tanto en Viedma el pasado 15 de noviembre, como ayer en General Roca.



En cada exhibición del documental, palistas de todas las épocas, los verdaderos artífices de esta epopeya, se reencuentran después de años y vuelven a echar la mirada atrás con la Regata y el río como principales protagonistas. La memoria se remonta a ese escenario eterno que no es solo geografía, sino relato vivo, testigo de alegrías, luchas y sueños que siguen flotando en el agua.



El Auditorio del Diario Río Negro lució a pleno durante la proyección del Documental. (Foto Juan Thomes)

Este film es un homenaje a todos ellos. A los que remaron, a los que acompañaron desde la orilla, a los que hicieron posible cada edición, y a quienes encuentran en estas historias un pedazo de identidad. Es una invitación a mirar el pasado para entender por qué la Regata del Río Negro no es solo un evento deportivo, sino una tradición que se expande, se hereda y se siente.



Buena parte del equipo técnico que hizo posible la realización del documental, estuvo en el Auditorio.

Luego de Viedma y Roca, el documental se proyectará en Neuquén días antes de la largada de la Regata 2026, pautada para el jueves 8 de enero. El día y horario será confirmado en los próximos días. Por el momento, el documental de la Regata no está subido a ninguna plataforma, sólo se puede ver en las proyecciones pautadas por el Diario Río Negro.

Y si algo dejó claro en dos presentaciones, es que esta historia, escrita en el agua pero grabada en la memoria, seguirá fluyendo. Hay relatos que no se apagan. La travesía llega a su estación dorada, no para detenerse sino para seguir alimentando la leyenda.