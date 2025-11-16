El documental de la Regata ya es de la comunidad del río

En el Centro Municipal de Cultura de Viedma, la corriente del río se metió sin pedir permiso. No hizo falta abrir ninguna puerta: bastó con encender la pantalla y ver allí que estaban hablando de él, de la Regata y los palistas. Frente a un público, que llegó con memoria y curiosidad, se presentó “Una historia escrita en el agua”, el documental que celebra los 50 años de la Regata del Río Negro.



La sala entera pareció trasladarse a cada acto que el film fue contando, transformando las escenas en emoción sincera donde la memoria va buscando todo aquello que lo hizo feliz.

Cada luz tenue simulaba un reflejo, cada susurro imitaba el sonido del agua, cada aplauso hacía eco en la orilla de un tiempo que todavía vibra. En la primera imagen, la gente en la sala del Centro Cultural se acomodó y comenzó a disfrutar de un documental inédito para la historia de la Regata, que a la vez es el primero que produce el Diario Río Negro.



Palista y allegados a la Regata de todas las épocas estuvieron en la presentación del documental. Fotos: Pablo Leguizamon.

Allí estaban juntos el primer ganador de la Regata, Oscar Roza, dándole un apretón de manos a Julián Salinas, el actual campeón defensor. Son 49 las ediciones que separan a ambas consagraciones y que este documental unió en un hecho inédito.

Mientras Julián conversaba con Martín Mozzicafreddo, uno de los máximos ganadores de la travesía, Alberto López Kruuse, uno de los creadores de la Regata, se abrazaba a Roza, a quien no veía hace tres décadas. Junto a ellos estaba la inolvidable Ana Navarro, la “novia del río”, que disputó nada menos que 18 ediciones de la prueba.



O Cecilia Collueque, que llegó hasta Viedma junto a su padre Cacho, que fue quien la incentivó para que practique el canotaje, siendo en el 2001 su primer compañero en la Regata, para transformarse pocos años después en la mejor palista del país. También estuvieron en la presentación nuestro anfitrión, el intendente de Viedma Marcos Castro y el de Choele Choel, Diego Ramello, jefes comunales de dos ciudades donde el canotaje forma parte de la vida de su gente.



En el documental no hay solo nombres que figuran en los libros dorados de la prueba, sino que también están los héroes anónimos de mil batallas, de madrugadas heladas de preparación remando en soledad y etapas duras a pleno sol durante la competencia, que ponen a prueba el sacrificio, la lucha y la pasión.

Medio siglo de esfuerzos, abrazos y hazañas que la gente volvió a recorrer como si esa historia, la de cientos de palistas y miles de espectadores, les perteneciera íntimamente.



Presentacion del documental de la Regata de Rio Negro en el Centro Municipal de Cultura.

Fotos: Pablo Leguizamon

El documental no solo describe una competencia, narra una pertenencia. Un vínculo que atraviesa generaciones y convierte al río en un sabio silencioso. Cada entrevista, cada archivo recuperado, cada testimonio encendió un pedazo de pasado para iluminar el presente de una Regata que ya es leyenda.

Ayer en Viedma el ritual de la Regata se volvió imagen. La travesía escribe medio siglo de vida y por fin esa historia encontró su película.