Así vivió Bariloche el primer partido de Argentina en el Mundial

Los gritos y la emoción del primer tiempo del partido entre Argentina y Arabia Saudita, a partir del penal de Lionel Messi, se convirtieron en silencio y desasosiego en el segundo tiempo. Los barilochenses y los turistas que coparon la confitería de Rapa Nui este martes desde muy temprano, se agarraban la cabeza sin dejar de mirar la pantalla gigante y sin poder creer cómo el triunfo de los primeros minutos se transformaba en una derrota impensada.

En el entretiempo, Melanie aprovechó para pedir otro café. «Soy de Buenos Aires y decidimos venir a ver acá el primer partido con mi papá para no gritar tanto en el hotel. Vinimos ayer a preguntar si lo transmitían y a las 6.30 ya estábamos acá», contó.

Milagros, de San Fernando, provincia de Buenos Aires, advirtió que es el primer Mundial sin su familia. «Por eso, me quise venir a un bar para no verlo sola. No quería verlo en el hotel. Es emocionante cada momento», dijo.

La desilusión ante el primer partido de Argentina en el Mundial. Foto: Chino Leiva

Durante el primer tiempo, la gente gritó el penal de Messi, pero también los otros tres goles que no fueron. Hasta ahí, el clima era festivo. Pero ya no hubo alaridos en el segundo tiempo.

Juan Pablo miraba el partido, junto a su pequeña hija, desde una mesa del fondo. Explicó que su pareja debía trabajar y como en su casa, no tienen televisor, la decisión fue sencilla. «Hay muchos turistas. Te das cuenta que no son de acá porque preguntan a dónde está el baño…«, se interrumpió el hombre al ver que Arabia Saudita había logrado su primer gol.

Foto: Chino Leiva

Los empleados de la confitería, con camisetas con el número 10 y gorros celeste y blanco, observaban el partido, sin ocultar el nerviosismo a un costado de las mesas. «Llegué a las 6.30 para abrir y ya había gente. Quise venir temprano especialmente para que se organizaran para las 7 y no se pelearan por las mesas«, comentó riéndose la encargada del local.

La desilusión ante el primer partido de Argentina en el Mundial. Foto: Chino Leiva

Lili se mordía las uñas sin sacar los ojos de la pantalla gigante. «Soy de Santiago de Chile, pero hace 34 años que vivo acá. Tengo tres hijos argentinos y nietos. Como vivimos cerca, nos levantamos y nos vinimos para verlo en compañía. Venía todo bien pero no podemos creer que termine así», expresó la mujer.

A unas pocas mesas, Deborah desayunaba junto a su esposo oriundo de Michigan, Estados Unidos, que lucía una camiseta argentina. «Tenemos el avión en un ratito. Estuvimos buscando un lugar para verlo y no había nada abierto. Por suerte, encontramos esto. El partido viene estresante, pero estamos acostumbrados a sufrir«, reconoció.

Foto: Chino Leiva