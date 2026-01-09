Atacaron con un cuchillo a un brigadista por prohibir que se haga fuego en medio de la alerta por incendios

Un trabajador del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) sufrió una lesión en una mano tras un episodio de violencia en la zona de El Manso, sobre la Ruta Provincial 83. La agresión ocurrió luego de una advertencia por el riesgo de hacer fuego en medio de los incendios forestales en Chubut y Santa Cruz.

El conflicto por el fuego que derivó en una agresión con cuchillo

De acuerdo con la información de la Policía de Río Negro, el ataque se produjo cerca de las 14 del miércoles, cuando el brigadista volvía a su casa de cumplir funciones.

En ese momento fue interceptado por un vecino, propietario de un camping lindante, al cual le habían advertido el martes que estaba prohibido hacer fuego por la emergencia ígnea que atraviesa la zona.

El incendio en Puerto Patriada se desató el lunes por la tarde. Foto: gentileza

Según la denuncia, el agresor le recriminó al brigadista su accionar y la discusión derivó en una agresión con un cuchillo.

Además, se supo que desde el círculo familiar del brigadista habían pedido a los vecinos a través de la redes que no se haga fuego por la situación crítica que vive la región andina. Esto también enojó al vecino, que terminó efectuando el ataque contra el trabajador del SPLIF.

Lesión, denuncia penal y un contexto de máxima alerta ambiental

El parte médico detalló que el trabajador del SPLIF sufrió una «herida cortante en el dedo medio de la mano izquierda», con compromiso superficial. La familia realizó la denuncia penal por el hecho.

Desde la policía indicaron que el brigadista no respondió a la agresión y que la herida se produjo cuando intentó protegerse del ataque con el arma blanca.