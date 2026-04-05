Atención Bariloche: Banco Patagonia invita a una nueva edición del ciclo «Acompañando a quienes hacen»

El encuentro contará con la participación del economista Esteban Domecq de la consultora Invecq. Foto: Gentileza.

Banco Patagonia invita a la segunda edición del ciclo «Acompañando a quienes hacen» en San Carlos de Bariloche. Se trata de un espacio diseñado para integrantes de los diversos sectores productivos de la región, con el fin de hablar sobre herramientas financieras para proyectar el año con información clave para hacer negocios.

El encuentro contará con la participación del economista Esteban Domecq, quien compartirá su mirada sobre la coyuntura y lo que viene.

El ciclo tiene como fin debatir sobre los desafíos actuales, conocer herramientas financieras y poder proyectar el año con información clave para los negocios de la economía regional.

La cita es este jueves 9 de abril a partir de las 8.30 en el salón de FEEBA del Parque Productivo Tecnológico Industrial Bariloche (PITBA).

Cronograma de actividades del ciclo «Acompañando a quienes hacen»

El ciclo es organizado por Banco Patagonia y cuenta con la participación de FOGARio y ADERN. El objetivo es acompañar a los diversos sectores de la producción regional y dar a conocer las herramientas que los rionegrinos tienen en sus manos para crecer y potenciar cada una de sus actividades.

La jornada iniciará con una breve exposición de los organismos provinciales, encabezados por Lautaro Martinez, presidente del Fondo de Garantías de Río Negro; y Sergio Iglesias, Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo de la provincia.

Después, funcionarios de Banco Patagonia expondrán las novedades y beneficios especiales para la región, teniendo en cuenta el rol de agente financiero tanto provincial como municipal.

Posteriormente, estará disertando Esteban Domecq, quien es presidente de Invecq, magister en Finanzas y Economía en UCEMA, docente titular de Macroeconomía y de Economía para Directivos de Empresas en UCEMA, y consultor de empresas especializado en economía, finanzas y gestión.

El economista realizará un pormenorizado análisis de la situación económica y financiera internacional y nacional.

El encuentro cerrará con un espacio para que clientes, prospects y organizadores puedan debatir e intercambiar ideas que sumen al crecimiento regional, encontrando nuevos caminos para el desarrollo.

Desde la organización precisaron que el calendario, que se inició en San Antonio Oeste, continuará durante el año en Los Menucos, Choele Choel, Villa Regina, General Roca, Cipolletti y Viedma.