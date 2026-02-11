Atención estatales de Río Negro: de cuánto será el aumento de febrero 2026 y cuándo se pagará el bono

El Gobierno de Río Negro confirmó este martes que los sueldos de los trabajadores estatales correspondientes a febrero llegarán con un aumento del 5,29%. La cifra surge de la aplicación del esquema de actualización automática bimestral, acordado recientemente en la Mesa de la Función Pública, que ata los incrementos a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según detalló la Provincia, el porcentaje se definió tras promediar las mediciones de inflación a nivel nacional y las registradas en Viedma durante el último bimestre.

El cálculo técnico para determinar el incremento se basó en el acumulado de los índices de diciembre y enero.

En el primer caso, se promedió el 2,84% nacional con el 2,40% de Viedma, arrojando un 2,62%; mientras que en el segundo se promedió el 2,88% nacional con el 2,31% local, resultando un 2,60%.

La acumulación de ambos resultados mensuales derivó en el 5,29% final que se verá reflejado en la próxima liquidación de haberes.

Cronograma de sumas fijas y adicionales

Además del porcentaje al básico, el Gobierno ratificó el calendario de pagos para las sumas no remunerativas y los ítems extraordinarios acordados en la paritaria.

El cronograma para los próximos meses quedó establecido de la siguiente manera: