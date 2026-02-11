ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

Atención estatales de Río Negro: de cuánto será el aumento de febrero 2026 y cuándo se pagará el bono

El Gobierno provincial oficializó el porcentaje de incremento que se liquidará con los haberes de este mes

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro confirmó este martes que los sueldos de los trabajadores estatales correspondientes a febrero llegarán con un aumento del 5,29%. La cifra surge de la aplicación del esquema de actualización automática bimestral, acordado recientemente en la Mesa de la Función Pública, que ata los incrementos a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según detalló la Provincia, el porcentaje se definió tras promediar las mediciones de inflación a nivel nacional y las registradas en Viedma durante el último bimestre.

El cálculo técnico para determinar el incremento se basó en el acumulado de los índices de diciembre y enero.

En el primer caso, se promedió el 2,84% nacional con el 2,40% de Viedma, arrojando un 2,62%; mientras que en el segundo se promedió el 2,88% nacional con el 2,31% local, resultando un 2,60%.

La acumulación de ambos resultados mensuales derivó en el 5,29% final que se verá reflejado en la próxima liquidación de haberes.

Cronograma de sumas fijas y adicionales

Además del porcentaje al básico, el Gobierno ratificó el calendario de pagos para las sumas no remunerativas y los ítems extraordinarios acordados en la paritaria.

El cronograma para los próximos meses quedó establecido de la siguiente manera:

  • 20 de febrero: se depositará por planilla complementaria la primera cuota de $125.000, correspondiente a la compensación extraordinaria (el bono total es de $250.000).
  • Marzo: se abonará la segunda cuota de $125.000 de la compensación. Además, se liquidará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%: el monto será de $80.000 por hijo y de $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
  • Abril: se aplicará una nueva actualización salarial automática en función de la inflación que registren el INDEC y la Dirección de Estadísticas de Río Negro en febrero y marzo. También se pagará la primera cuota del concepto Indumentaria ($125.000).
  • Mayo: se completará el pago de Indumentaria con la segunda cuota de $125.000.

Temas

Bariloche

Estatales

Inflación

IPC

pago de sueldos

Viedma

El Gobierno de Río Negro confirmó este martes que los sueldos de los trabajadores estatales correspondientes a febrero llegarán con un aumento del 5,29%. La cifra surge de la aplicación del esquema de actualización automática bimestral, acordado recientemente en la Mesa de la Función Pública, que ata los incrementos a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios