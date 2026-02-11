Atención estatales de Río Negro: de cuánto será el aumento de febrero 2026 y cuándo se pagará el bono
El Gobierno provincial oficializó el porcentaje de incremento que se liquidará con los haberes de este mes
El Gobierno de Río Negro confirmó este martes que los sueldos de los trabajadores estatales correspondientes a febrero llegarán con un aumento del 5,29%. La cifra surge de la aplicación del esquema de actualización automática bimestral, acordado recientemente en la Mesa de la Función Pública, que ata los incrementos a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según detalló la Provincia, el porcentaje se definió tras promediar las mediciones de inflación a nivel nacional y las registradas en Viedma durante el último bimestre.
El cálculo técnico para determinar el incremento se basó en el acumulado de los índices de diciembre y enero.
En el primer caso, se promedió el 2,84% nacional con el 2,40% de Viedma, arrojando un 2,62%; mientras que en el segundo se promedió el 2,88% nacional con el 2,31% local, resultando un 2,60%.
La acumulación de ambos resultados mensuales derivó en el 5,29% final que se verá reflejado en la próxima liquidación de haberes.
Cronograma de sumas fijas y adicionales
Además del porcentaje al básico, el Gobierno ratificó el calendario de pagos para las sumas no remunerativas y los ítems extraordinarios acordados en la paritaria.
El cronograma para los próximos meses quedó establecido de la siguiente manera:
- 20 de febrero: se depositará por planilla complementaria la primera cuota de $125.000, correspondiente a la compensación extraordinaria (el bono total es de $250.000).
- Marzo: se abonará la segunda cuota de $125.000 de la compensación. Además, se liquidará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%: el monto será de $80.000 por hijo y de $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
- Abril: se aplicará una nueva actualización salarial automática en función de la inflación que registren el INDEC y la Dirección de Estadísticas de Río Negro en febrero y marzo. También se pagará la primera cuota del concepto Indumentaria ($125.000).
- Mayo: se completará el pago de Indumentaria con la segunda cuota de $125.000.
