Volvió a subir la inflación en enero del 2026: el Indec informó que el IPC fue del 2,9%

Este martes 10 de febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) reveló los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de enero 2026. El anuncio se da tras la polémica salida de Marco Lavagna y la cancelación de la nueva fórmula.

La variación de precios del último mes fue de 2,9%, por lo que registró una aceleración con respecto a diciembre, ya que la cifra de noviembre fue del 2,8%.

Asimismo, comparado con el comienzo del 2025, el año empezó por encima de lo que había sido en su momento (2,2%).

A su vez, el valor fue mayor a lo que había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, con un una proyección alrededor del 2,5%.

El dato que anunció el Indec esta fecha implica una variación interanual de 32,4%. Además, sostiene que el índice de precios viene acelerando desde hace ocho meses cuando hizo piso en mayo con 1,5%. Desde entonces, no para de subir: junio (+1,6%), julio y agosto (+1,9%), septiembre (+2,1%), octubre (+2,3%), noviembre (+2,5%), diciembre (+2,8%), enero 2026 (+2,9%).

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en enero 2026

Desde Indec precisaron que lo que más subió fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguido de Restaurantes y hoteles (4,1%), Comunicación (3,6%), y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3%).

Por otra parte, informaron que el único rubro que registró una merma en los precios durante enero fue Prendas de vestir y calzado, que tuvo una baja del 0,5%.

Fuente: Indec.

Qué dijo Luis Caputo sobre el dato de inflación de enero 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación luego de la polémica salida de Marco Lavagna del Indec.

El titular de Hacienda dijo que la dinámica de precios se da en un contexto de «reacomodamiento de precios relativos» y a «pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero».

Caputo explicó que esto se reflejó en una «dolarización acumulada en los seis meses previos a las elecciones de octubre» equivalente a «más del 50% del M2».

El funcionario sostuvo que el programa económico permitirá que la inflación «converja a niveles internacionales» en Argentina por «primera vez en más de dos décadas».

Por último, destacó que la ropa registró su cuarta caída consecutiva en los precios, luego de sus fuertes cruces con empresarios y trabajadores del rubro textil.

El nuevo IPC se estrenaría cuando la inflación rompa el 1%

De forma completamente sorpresiva, Marcos Lavagna renunció como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Su salida, luego de un poco más de seis años de gestión, se dio a pocos días de lo que iba a ser una renovación en la forma de medir la inflación, la cual fue dada de baja por el Gobierno tras su desvinculación.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora; con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en contacto con Radio Rivadavia.

El estreno de una nueva fórmula de inflación en enero 2026 era un compromiso que tenía el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión.

Según reveló Infobae a partir de una fuente con acceso al despacho presidencial, la decisión se tomó porque «no es metodológicamente serio» implementar un nuevo sistema «en medio de un proceso abierto». Además, aseveró que la medición «iba a dar una décima de menos».

El presidente se mantiene entusiasmado en quebrar el piso del 1% para la segunda parte del año. “Vamos a llegar a agosto con la inflación iniciando en cero. Lo importante es que enero sea menor que diciembre y lo será”, sentenció otra fuente de LLA al medio ya citado.

La disputa dentro del Indec surge porque este martes 10 de febrero se iba a cambiar el IPC, el cual iba a incorporar una canasta de consumo elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, dejando atrás la del 2004.

Desde Bloomberg señalaron que, entre los puntos que se encuentran tras la polémica, está el impacto que iban a tener las subas en las tarifas de gas y luz en la inflación.

Como ejemplificó, las tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires registran incrementos de 3,59% (luz) y 16,86% (gas), muy por encima del promedio de variación de precios del país. Una de las modificaciones del IPC es que la categoría «Viviendas y Servicios» iba a saltar del 9,4% de la ponderación al 14,5% (+5,1 puntos).

Por otra parte, el economista Juan Manuel Telechea apuntó como uno de los posibles motivos detrás de la postergación de los cambios en el IPC que la nueva metodología iba a implicar reconocer «una caída del poder adquisitivo mayor (de aproximadamente 7 puntos).

Por su parte, el economista Federico Machado respaldó esta lectura diciendo que «una posible razón es que el programa necesita reforzar el ancla salarial».

Machado explicó que los ingresos de los trabajadores registrados se mantienen «aproximadamente en niveles de noviembre 2023», el de los no registrados «un 16% por encima» y el sector público por debajo de hace tres años atrás.

Sin embargo, actualizando con la ENGHO 2017-2018, la medición da que los trabajadores registrados «pierden 7,8% de su ingreso real, los no registrados ganan un 7% menos y el de los trabajadores públicos pierde 5,6% adicional».