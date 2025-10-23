¡Atención turistas! Comenzó la obra que conectará Caviahue con el corazón termal de Copahue

Esta semana comenzaron los trabajos preliminares para pavimentar el primer tramo de la ruta provincial 26, que unirá Caviahue con Copahue, uno de los principales destinos termales de la provincia.

La empresa adjudicataria ya se instaló en la zona y comenzó con las tareas previas que permitirán concretar los 10 primeros kilómetros de la obra, desde Caviahue hasta el cruce que desvía el tránsito hacia el Salto del Agrio.

«Empezamos esta semana las obras que van a llegar hasta el cruce del Salto del Agrio y después hasta Copahue«, informó el gobernador Rolando Figueroa, destacando la importancia del proyecto para el desarrollo turístico y la conectividad regional.

El intendente de Caviahue, Oscar Mansegosa, celebró la llegada de la empresa y el inicio de los trabajos. «Es una obra muy ansiada. Su comienzo genera gran expectativa entre los vecinos y visitantes», señaló.

Detalles del proyecto

La primera etapa de la pavimentación contempla los 10 kilómetros de ruta hasta el cruce con la ruta provincial 27, según el proyecto ejecutivo elaborado por la Dirección Provincial de Vialidad y licitado este año por la UPEFE. Desde ese punto, los conductores podrán acceder:

Hacia el este, a 9 kilómetros, al Salto del Agrio.

Hacia el oeste, a 11 kilómetros, al centro termal de Copahue.

De esta manera, una vez finalizada esta etapa, ambos atractivos turísticos contarán con acceso totalmente pavimentado. La obra, financiada con fondos provinciales, tiene un plazo estimado de finalización de cinco meses.

Proyección de la segunda etapa

El proyecto contempla una segunda fase que pavimentará la ruta provincial 27 hasta Copahue. «Actualmente se está elaborando el proyecto ejecutivo de la última parte. Según los técnicos, habrá un cambio de traza respecto al camino actual, eligiendo una zona con menor acumulación de nieve en invierno», explicó Mansegosa.

La pavimentación de estas rutas permitirá no solo un acceso más seguro, sino también extender la temporada turística del complejo termal. Esto favorecerá iniciativas como Termas Nieve, que han demostrado ser exitosas durante la temporada invernal.