El Glaciar Perito Moreno volverá a brillar bajo la luz de la luna, después de más de 15 años

Por primera vez en más de dos décadas, el silencio de la noche volverá a envolver al Glaciar Perito Moreno. Desde las pasarelas, los visitantes podrán contemplar el hielo bajo una luz distinta, plateada y misteriosa. El Parque Nacional Los Glaciares anunció oficialmente el regreso de la excursión de Luna Llena, una experiencia que muchos recuerdan como una de las más emocionantes de su paso por El Calafate.

La medida fue confirmada por la Intendencia del Parque, que estableció un régimen especial de permisos para los prestadores turísticos. La propuesta surgió a partir del pedido de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT) de El Calafate, que buscaba sumar nuevas alternativas al circuito tradicional. La reapertura promete diversificar la oferta sin perder de vista el equilibrio ambiental que define a este sitio, Patrimonio de la Humanidad.

“Es una propuesta que combina la belleza natural del glaciar con una experiencia sensorial única”, indicaron desde la Intendencia, al presentar los lineamientos de seguridad, control y preservación ambiental que acompañarán cada salida.

La primera edición del regreso será entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025, cuando la luna llena, conocida como la Superluna del Castor, ilumine el cielo austral. Será el momento exacto en que el satélite natural se acerque más a la Tierra, generando un brillo excepcional que, reflejado en el hielo, promete una postal inolvidable.

El cronograma establece que las visitas podrán realizarse entre las 20 y las 24 horas, con retiro obligatorio de las pasarelas antes de las 23:30. Todo dependerá de la duración de la luz diurna y las condiciones climáticas. No habrá acceso libre: la excursión solo podrá hacerse a través de agencias autorizadas, con vehículos de hasta 24 plazas, guías especializados y equipos de comunicación.

Cada visitante deberá llevar linterna, contar con su entrada anticipada y seguir las indicaciones de los guardaparques, que acompañarán el recorrido nocturno. Durante la experiencia, los sanitarios permanecerán habilitados, y se reforzarán las medidas de control ambiental para garantizar la conservación del entorno.

Desde el Parque Nacional aclararon que esta etapa funcionará como una prueba piloto. El objetivo es evaluar las condiciones de seguridad y logística antes de instaurarla de forma permanente. “Queremos que vuelva a ser una experiencia de inmersión, segura y respetuosa del ambiente”, señalaron fuentes del organismo.

El regreso de la excursión de Luna Llena recupera uno de los símbolos más poderosos del turismo patagónico: la imagen del glaciar iluminado por la luna, rompiendo el silencio con sus desprendimientos y su brillo helado. Una experiencia que combina lo ancestral y lo contemporáneo, la naturaleza y la emoción pura.

La iniciativa forma parte del trabajo de la Comisión Asesora Local, recientemente restablecida, que busca fortalecer la gestión participativa dentro del Parque Nacional. Con esta reapertura, El Calafate vuelve a mirar al Perito Moreno con los ojos de la noche: donde el hielo, la luna y el tiempo se encuentran, otra vez, en perfecta armonía.

