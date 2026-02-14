Auge por los rental de embarcaciones náuticas en Bariloche: cuánto sale y por qué lo eligen

“Navega las aguas cristalinas de Bariloche”. “Descubre las increíbles vistas de Bariloche desde tu propio bote”. “Navegá el Nahuel Huapi a tu rimo. Actividades náuticas para vivir la Patagonia al máximo”. “Elegí la experiencia perfecta para tu aventura en el Nahuel Huapi”. La tendencia de alquilar una embarcación para navegar el lago y frecuentar rincones agrestes y despoblados sigue creciendo.



Las “rental” de embarcaciones ofrecen paseos personalizados, aunque también el alquiler de lanchas sin timonel ya que, en muchos casos, quienes contratan el servicio, tienen carnet náutico y prefieren moverse por su propia cuenta.



“Hay una fuerte tendencia al uso náutico”, reconoció Mariano Dalla Cia, coordinador de Conservación y Uso Público del parque nacional Nahuel Huapi, quien reconoció que llevan adelante “mediciones”. Entre 2004 y 2011, el crecimiento de infraestructura náutica fue lento, pero del 2011 en adelante, la suba fue notable.



“Después de la pandemia, hubo un boom de la vivencia de lo natural y la cuestión económica hizo que no fuera tan complicado acceder a una embarcación. Son lanchas con o sin timonel y, no tenemos una regulación específica para el alquiler. Solo regulamos los servicios turísticos diferenciales hasta 15 pasajeros (distintos a las excursiones habituales de catamaranes ya que consisten en un servicio personalizado”, detalló Dalla Cia.



Advirtió que las bahías aptas para el desarrollo náutico son pocas y mencionó Villa La Angostura, Bahía Manzano, Brazo Campanario, Puerto Pañuelo y Bahía López.

Una tendencia marcada por el verano: el boom de los rental en Bariloche



“El alquiler de embarcaciones siempre fue muy demandado, especialmente en la temporada estival, entre octubre y marzo o abril. Es un servicio más personalizado que convencional de paseo y está reglamentado por Parques como actividad turística”, explicó Esteban Raffo, de Bariloche Boat Rental que trabaja en el rubro desde 1983.



Este servicio, añadió, es muy demandado por los turistas extranjeros y por un segmento de público nacional con alto poder adquisitivo. “La gente busca lugares más alejados para disfrutar de la playa, caminar o bañarse en lugares no tan popularizados. Desde hace dos años, hay como un auge, pero antes contrataban por tres días y, ahora, lo hacen por una jornada”, señaló Raffo.



Al alquilar la embarcación, algunos consultan por posibles lugares para visitar. Muchos otros, en cambio, ya cuentan con información de rincones para recorrer. La Isla Victoria o el Brazo Tristeza son los preferidos.



Raffo aclaró que no hay un tarifario y las salidas se cobran en función de la cantidad de horas y el tipo de embarcación: “No es lo mismo una de 5 metros que una de 15. Los precios varían de acuerdo al tamaño, pero una salida puede estar en 500 dólares las cuatro o cinco horas”.

No más alquiler de embarcaciones por semana en Bariloche



Martín Ojeda, de Bariloche Rent a Boat, también presta servicios para paseos náuticos. “Ofrecemos paseos con embarcaciones habilitadas y para alquilar sin timonel, como una especie de rent a car, pero de botes. Este verano fue diferente porque la gente alquila por día. Nuestro negocio siempre fue por semana o quincena, pero este año se cortó el alquiler largo”, indicó.



¿Qué busca este público? “Un lugar más tranquilo a donde ir con su familia o grupo de amigos. En su gran mayoría, se quiere alejar de la gente, conocer lugares más agrestes, solitarios y más aislados”. El grueso proviene de Buenos Aires, le siguen cordobeses y mendocinos. Suele tratarse de grupos familiares, aunque también hay muchas parejas jóvenes que demandan el servicio.



Ojeda advirtió que “como desconocen la experiencia de los timoneles”, se les aconseja no ingresar a Puerto Pañuelo ni a Puerto Anchorena, donde transitan embarcaciones grandes y barcos turísticos. “Esto es como alquilar un auto: hay que ver cómo devuelven la embarcación. Si la persona sacó el carnet hace dos o años no es lo mismo. Mucha gente saca el carnet solo para hacer estos paseos. En general, son cuidadosos, pero como en todo, hay excepciones a la regla”, reconoció.



Ojeda especificó que ofrecen embarcaciones semirrígidas de 5,20 metros – con un motor de 60- y otras de 6 metros, con motor 90, y los precios varían entre 250 o 450 dólares. Tienen capacidad para 6 y 8 personas. Los paseos con capitán, arrancan en los 400 dólares por la salida de 4 horas y permite transportar hasta nueve personas.



“Tuvimos que ajustar un poco los valores porque si bien el dólar se quedó quieto, subió todo. Los services de motores están en dólares y de hecho, las embarcaciones subieron 33% en relación al año pasado”, recalcó.

La realidad del lago Nahuel Huapi

Dalla Cia reconoció que “con las actividades que no están reguladas, se dificulta la fiscalización”. Si bien la seguridad náutica es competencia de la Prefectura, aclaró, se trabaja en conjunto con Parques Nacionales que “avanza en un proceso lento -pero continuo- de ordenamiento de uso náutico”.



Subrayó que muchos timoneles desconocen la realidad del lago, lo que conlleva ciertos riesgos: “Podés tener el lago planchado a la mañana y por la tarde parece mar por el oleaje. Además, hay sectores bajo fondo (con poca profundidad) en algunos momentos del año. Por desconocimiento pueden surgir dificultades”, acotó el funcionario del parque Nahuel Huapi.



Por otro lado, recalcó que “muchas veces, la gente deja las embarcaciones en territorio fiscal y debería informarse si son lugares permitidos o no. Uno puede navegar el lago libremente, pero hay sectores que son reserva natural estricta -cuya finalidad es preservar ese lugar por alguna razón de conservación- y solo se puede transitar por control y vigilancia o cuestiones científicas”. Puso como ejemplo un sector del Brazo Tristeza donde está prohibido el desembarco.