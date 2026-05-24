El sueño turístico de un pueblo de Chubut: el chef Francis Mallmann abrirá un restaurante escuela en Alto Río Senguer

Alto Río Senguer, la localidad de 2.000 habitantes ubicada en el sudoeste de Chubut, a unos 400 kilómetros de Esquel, sueña con posicionarse como una nueva atracción turística. El reconocido chef y empresario argentino Francis Mallmann puso el foco en esa región donde proyecta abrir un restaurante escuela a orillas del río Senguer a fin de capacitar a jóvenes de la región en gastronomía, hotelería y turismo.

La presencia de Mallman en la zona se remonta a 40 años atrás. En una isla privada, rodeada de montañas y con imponentes vistas al Lago La Plata, puso en marcha el emprendimiento La Soplada donde reúne a un exclusivo grupo de personas durante una semana y les ofrece excursiones por la naturaleza y sesiones de cocina personalizadas.

Francis Mallmann abre un restaurant escuela en Alto Río Senguer para formar jóvenes en gastronomía y turismo. Foto gentileza.

Alto Río Senguer tiene 600 mil hectáreas, de las cuales 148 mil forman parte de áreas protegidas. «Como punto de abastecimiento sanitario y de logística, estamos a 400 kilómetros de Esquel y a 400 de Comodoro Rivadavia. Estamos a 140 kilómetros de Coyhaique, en Chile», describió Miguel Mongilardi, intendente de Alto Río Senguer, desde hace dos años.

Alto Río Senguer, la localidad de 2.000 habitantes ubicada en el noroeste de Chubut. Foto: gentileza

Recordó que ni bien asumió el cargo, Mallman acercó un proyecto para poner en marcha un restaurante escuela. «Le parecía un pueblo pintoresco aunque sin actividad económica de turismo ni capacitación para los jóvenes. En ese momento, coincidimos en que el lugar ideal era en un predio municipal en la costanera de Senguer«, planteó. En ese momento, dijo que la costanera estaba cubierta de basureros clandestinos. Poco a poco, fue limpiando los 500 metros de costa y se podaron los árboles.

Por su parte, Mallmann se comprometió a poner su marca institucional -además de capacitadores especializados- que tiene «un fuerte atractivo internacional» y sugirió crear una fundación que administre la construcción del edificio como así también buscar padrinos para el proyecto. «Estamos a 70 kilómetros de la ruta nacional 40. Imaginamos un cartel justo ahí indicando la presencia de un restaurante de Mallmann: sería más que llamativo«, consideró Mongilardi.

«¿Una escuela en Chubut? La idea no solo es enseñar a cocinar», publicó el chef en las redes sociales.

«La idea es apuntar a que Alto Río Senguer sea un pueblo turístico. Tenemos todo para un desarrollo en este sentido», planteó el intendente que nació en ese paraje, al igual que sus padres, y aunque vivió unos años en Rawson, siempre mantuvo un vínculo con el pueblo.

El 2 de julio del año pasado, el Concejo Municipal autorizó al Ejecutivo Municipal a llevar adelante un contrato de comodato sobre un terreno municipal en la ribera del río, con la Fundación “Restaurant Escuela Francis Mallmann” que se conformó en noviembre. Está integrada por vecinos y avanzará con la construcción del edificio. También estará a cargo de la administración.

Alto Río Senguer, la localidad de 2.000 habitantes ubicada en el noroeste de Chubut. Foto: gentileza

En un primer momento, surgieron algunas críticas de la oposición por la construcción en la costa del río. «Sin embargo -aclaró el intendente-, el proyecto establece que el edificio estará a 35 metros de distancia de la ribera y la construcción será en un pedrero, rodeada por flora natural. Se firmó un comodato por el uso del lugar, no se están dando tierras a un privado, no se están vendiendo. Es un lugar de uso público. Es como un parador en una costa balnearia y la idea es habilitar el camping que alguna vez funcionó«, señaló.

Mongilardi destacó que más allá de la atracción turística, el proyecto pretende ampliar el mercado laboral para muchos jóvenes de la zona, a través de pasantías. «Además, con una certificación capacitación en una escuela de Mallmann se te abren las puertas en muchos restaurantes. Para un pueblo tan chico es una bendición», añadió. Incluso está previsto que el mantenimiento del edificio esté a cargo de los pobladores de Alto Río Senguer.

En este momento, el municipio aguarda la habilitación por parte de la provincia de Chubut para poner en marcha una Tecnicatura en Turismo. Además, según Mongilardi, están a solo un paso de que ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) habilite el aeródromo que, durante 17 años, estuvo cerrado. «No solo es una posibilidad a nivel turístico sino un avance ante cualquier emergencia sanitaria«, señaló.

Alto Río Senguer, la localidad de 2.000 habitantes ubicada en el noroeste de Chubut. Foto: gentileza

Hoy en la naciente del río Senguer se hace una represa, una de las pocas obras nacionales en Chubut para regular el caudal», Miguel Mongilardi, intendente de Alto Río Senguer.

Miguel Mongilardi es intendente de Alto Río Senguer desde hace dos años. Foto: gentileza

De paraje ganadero a rincón turístico

Hasta ahora, la ganadería y la maderera fueron las principales actividades económicas en Alto Río Senguer. Mongilardi valoró que el pueblo cuenta con «establecimientos muy grandes, de hecho cuenta con la mayor concentración de ganado ovino del país«. Allí es donde se produce la mayor cantidad de lana. Sin embargo, los establecimientos ganaderos cada vez requieren menos personal.

Poco a poco, se avanza para posicionar a la localidad como polo turístico. De hecho, sus pobladores celebran que durante 2025, unas 4.000 personas ingresaron al Parque Protegido Municipal Shoonem, que abarca aproximadamente 148.000 hectáreas y es lindero a la Reserva Nacional Lago las Torres, en Chile.

«Hoy la gente pasa de largo. La idea es que se quede. Recientemente implementamos cabalgatas por el río y trabajamos con la Fundación Temaikén en la protección del huemul«, mencionó.

En relación a la iniciativa del restaurante escuela, Mongilardi ya proyecta la segunda etapa: habitaciones para los profesores y alumnos que lleguen de otros puntos del país. Aseguró que los jóvenes del pueblo estarán becados.

Alto Río Senguer, la localidad de 2.000 habitantes ubicada en el noroeste de Chubut. Foto: gentileza

Mallmann lideró la apertura de restaurantes en Mendoza y en Ciudad de Buenos Aires, pero el proyecto de Chubut está diseñado para brindar formación en oficios gastronómicos y turísticos a jóvenes de Alto Río Senguer y zonas aledañas.

«Mallmann abrió un restaurante en Garzón, Uruguay y el pueblo creció un montón. Restaurantes ya tiene, pero como modalidad escuela, éste sería el primero. Su idea es que no sea solo cocina, los chicos deben capacitarse en lo que significa un establecimiento hotelero, desde la propuesta culinaria hasta cómo administrar una habitación», dijo.

Se estima que la construcción del edificio demorará entre 6 y 8 meses. Los trabajos comenzarán después de la veda entre agosto y septiembre. De modo que se espera que el restaurante esté habilitado en 2027.