Perú sigue sin definir presidente: el empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori podría prolongarse hasta julio

Perú está en plena etapa de elecciones presidenciales. Luego de que finalizara el balotaje del domingo, las autoridades informaron que los resultados se encuentran un virtual «empate técnico» entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Este lunes se indicó que esta paridad podría durar hasta el próximo 15 de julio, día en que cierra el escrutinio definitivo con el conteo voto por voto.

Empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Los resultados revelados al término de la segunda vuelta electoral indicaban que la centroderechista Fujimori, marchaba al frente por menos un punto sobre el centroizquierdita Sánchez, exministro del depuesto ex presidente Pedro Castillo.

Sin embargo, tras el cierre de los comicios un «conteo rápido» de la consultora Ipsos y Transparencia Internacional señaló a última hora del domingo que Sánchez obtendría en 50,3% de los votos y Fujimori el 49,7%.

El presidente de Ipsos, Alfredo Torres, explicó que las cifras indican un «empate técnico» ya que la diferencia se encuentra dentro del margen de error del 1,9%. Anoche, el boca de urna, había dado un registro inverso, con la líder derechista adelante con 50,7 a 49,3%, también dentro del margen de error.

Ipsos explicó que el conteo rápido es una muestra estadística que se realiza sobre actas, en este caso más de 1.000, tanto en mesas de Perú como del extranjero y por eso se considera más exacto que una boca de urna.

Los resultados finales de las elecciones presidenciales, según lo difundido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se conocerán el 15 del julio próximo, poco antes de la transferencia del mando en el país, prevista para el 28 de ese mismo mes.

La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó que la proclamación de las cifras al cien por ciento se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.

Con información de NA